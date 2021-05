Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6 I guardiani/ Ultima puntata 20 maggio: il passato di Emma sconvolgerà?

Un Passo dal Cielo 6 I guardiani, anticipazioni ultima puntata 20 maggio

Un passo dal cielo 6 I guardiani torna in onda oggi, 20 maggio, con quella che sarà l’ultima puntata di questa intensa stagione che ha mandato in tilt Vincenzo e sta spingendo Francesco a fare i conti con il suo doloroso passato, cosa ne sarà quindi dei due in questo finale dopo una lunga maratona durata due mesi? La risposta a questa domanda arriverà solo questa sera quando, a partire dalle 21.30 su Rai1, prenderà il via il gran finale che potrebbe portare a galla il segreto sulla morte di Emma di cui abbiamo di nuovo sentito parlare proprio la scorsa settimana. Ma cosa succederà quindi nell’ultima puntata e cosa ne sarà dei nostri protagonisti e dei loro legami più importanti? Questo insieme al caso della serata, sarà al centro di due ore di spettacolo che sicuramente non dimenticheremo.

Qual è la verità sulla morte di Emma?

La puntata finale di Un Passo dal Cielo 6 I guardiani dal titolo ‘Lacrime nella pioggia’ prenderà il via proprio dalle solite indagini che riguardano il caso del giorno quando il commissario Nappi si troverà ad indagare su una situazione che riguarda da vicino la sorella Manuela. Proprio lei è determinata a seguire le orme del fratello diventando poliziotta e per questo Vincenzo è pronto a lanciarla nel bel mezzo delle indagini che ha portato avanti in questi mesi. A destare dubbi e problemi sono proprio alcuni particolari emersi e che adesso fanno pensare che la morte di Emma non sia andata proprio come tutti pensavano. Dopo aver raccolto alcune prove che potrebbero confermare quello che è sempre stato il timore di Francesco, Vincenzo è pronto ad andare avanti cercando di nascondere la verità a Francesco fino a quando lui stesso non scopre tutto.

Un passo dal cielo 6: Francesco contro Vincenzo per le bugie su Emma…

Il protagonista di Un passo dal cielo 6 ha pensato sin dall’inizio che la morte di Emma non era dovuta ad un incidente ma che ci fosse altro sotto e il fatto che Francesco scopra poi che il suo amico gli ha mentito sulle sue ultime scoperte, non farà altro che mandarlo in tilt nonostante Vincenzo cerchi di fargli capire che il suo intento era quello di non arrecargli altro dolore fino a quando non arrivi la verità. Manuela invece avrebbe voluto dirgli tutto soprattutto alla luce del legame che li ha tenuti insieme e di tutte le volte che Francesco l’ha aiutata e spronata a dare il meglio di sé per seguire i suoi sogni. I due fratelli provano ad ogni modo a stargli vicino ma sarà dura affrontare il passato.

