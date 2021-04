Anticipazioni Un passo dal cielo 6/ Quarta puntata 22 aprile: tra Francesco Neri e Elda si complica…

S’intitola Tanatosi, l’episodio numero 4 di Un passo dal cielo 6, la fiction di Rai1 con protagonista Daniele Liotti nei panni dell’appassionato comandante della forestale Francesco Neri. In questa puntata, la quarta, che andrà in onda su Rai1 giovedì 22 aprile, vedremo Francesco e Vincenzo (Enrico Ianniello) farsi carico di una nuova indagine avente per oggetto il ritrovamento di un’ingegnera mineraria praticamente in fin di vita. Compito dei due sarà quello di fare chiarezza intorno agli interessi torbidi legati alla miniera, che già in passato hanno sconvolto le vite di chi abita nei dintorni. In effetti, la vicenda dell’ingegnera affonda le sue radici in una questione sorta diversi anni fa, e l’ispettore dovrà cercare in tutti i modi di scoprire che cosa sia successo a quella donna relativamente al suo incidente ma prima ancora nella sua vita lavorativa.

Un passo dal cielo 6, anticipazioni: la scoperta di Vincenzo

Il titolo della puntata, Tanatosi, s’ispira a quel comportamento proprio di alcune specie animali che consiste in una vera e propria simulazione dello stato di morte, con tanto di irrigidimento muscolare e altre contingenze simili. Il riferimento potrebbe essere proprio al caso della ‘morte apparente’ della donna ritrovata da Francesco, anche se non sarà solo questa vicenda a tenere impegnato l’ispettore. Dalle anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 6, infatti, si apprende che Vincenzo scoprirà un fatto molto importante che riguarda Francesco, trovandosi contestualmente a dover prendere delle decisioni che potrebbero sconvolgere le sorti di entrambi. Intanto, la relazione tra il commissario ed Elda (Anna Dalton) si complica a causa di una banale dimenticanza che ha a che fare con un anello.

