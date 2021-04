Anticipazioni Un passo dal cielo 6/ Quinta puntata 29 aprile: la scoperta di Vincenzo

E’ già partita la caccia alle anticipazioni di Un passo dal Cielo 6 del 29 aprile. I nostri protagonisti tornano su Raiuno con la quinta puntata giovedì prossimo e i primi rumors rivelano che ci saranno parecchie sorprese e accadimenti inaspettati. Questa nuova puntata, che sarà trasmessa in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di stato, si intitola “La domesticazione dell’uomo” e metterà Vincenzo nelle condizioni di scoprire un fatto stupefacente sul conto di Carolina. Dalle anticipazioni della quinta puntata di Un Passo dal Cielo 6 apprendiamo anche che un giovane scalatore, allievo di Cristoph, sarà alle prese con un’accusa agghiacciante, vale a dire l’omicidio della propria fidanzata. Questo terribile caso scuote non poco le vite dei nostri protagonisti. Cosa accadrà?

UN PASSO DAL CIELO 6, I GUARDIANI/ Anticipazioni e diretta: Elda trova l'anello ma..

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6: un caso difficile per Vincenzo e Francesco

Un passo dal Cielo 6 torna esattamente tra una settimana con un terribile caso. Dafne e suo padre Cristoph, intanto, sono chiamati ad affrontare le ombre del proprie passato per trovare delle risposte sul loro rapporto. I due si confronteranno per capire i motivi che li hanno allontanati. Si tratta di una situazione delicata che Francesco e Vincenzo, come sempre, cercheranno di affrontare con delicatezza ed efficacia. I due personaggi proveranno ad entrare in punta di piedi nella vita di Dafne e Cristoph, ma la loro missione sarà più complicata del previsto.

LEGGI ANCHE:

Un passo dal cielo 6 i guardiani, location: dove è stata girata?/ Spicca Cortina d’AmpezzoBuongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ In coma 29 anni: il racconto del marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA