Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6/ Sesta puntata 6 maggio: muore padre di Federica

Ed eccoci con le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 6, che torna la settimana prossima con la sesta puntata. Il nuovo episodio che andrà in onda giovedì 6 maggio, come sempre su Raiuno, si preannuncia a dir poco movimentato e ricco di novità. Cresce l’attesa da parte degli appassionati per capire gli sviluppi nella vita privata e sentimentale dei nostri protagonisti. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e che tra Vincenzo e Manuela si verificherà un inatteso ritorno. I primi rumors sulla sesta puntata, inoltre, aggiungono alcuni dettagli misteriosi sulla trama. A cominciare dalla morte del padre di Federica, la cui scomparsa caratterizzerà tutto l’episodio. Chi lo ha uccisun po? Vincenzo e Francesco inizieranno ad indagare.

Andrea Cerioli/ All'Isola dei Famosi 2021 il maschio alpha è venuto a galla!

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6: misteriosa morta nella sesta puntata

Vincenzo e Francesco devono scoprire chi ha ucciso il padre di Federica. Si tratta di una morte inaspettata e misteriosa, con i due protagonisti di Un Passo dal Cielo 6 che si recheranno in un paese di confine per raccogliere eventuali nuovi indizi. I due comprendono che il caso possa in realtà nascondere attriti e storie di rivalità, tra amori segreti e tradimenti. Il duo Francesco e Vincenzo si trova dunque a che fare con un caso piuttosto intricato ma come sempre i due impiegheranno tutte le loro forze per arrivare alla verità. Ce la faranno? Le anticipazioni svelano grossi scossoni e colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile "Mia madre mi ha pugnalata"/ "Mio padre ci aveva abbandonati ma.."AMICI 2021 SERALE/ Eliminato e anticipazioni registrazione 1 maggio: Aka7even Vs...

© RIPRODUZIONE RISERVATA