Anticipazioni Un passo dal cielo 6/ Settima puntata 13 maggio: com’è morta Emma?

Andrà in onda giovedì 13 maggio la settima puntata di Un passo dal cielo 6, la fiction di Rai1 con protagonista Daniele Liotti nel panni del comandante della forestale Francesco Neri affiancato dal fido vice questore aggiunto Vincenzo Nappi. In questa puntata, Francesco si ritrova a dover fare i conti con il suo passato. In particolare, all’inizio dell’episodio 5 (dal titolo Il confine), Francesco e Vincenzo indagano su un nuovo caso che ha sconvolto la quotidianità della montagna: la vittima è il padre di Federica, una donna affetta da cecità che tutti trovano molto bella. I due cercano di scovare il colpevole all’interno di una comunità paesana un po’ chiusa, che li vedrà coinvolti in storie d’amore segrete e antichi dissapori.

Location Un passo dal cielo 6/ Dov’è stata girata? Cortina e le altre mete turistiche

Anticipazioni Un passo dal cielo 6, settima puntata 13 maggio: la verità sulla scomparsa di Emma

In Un passo dal cielo 6, i colpi di scena si fanno sempre più numerosi. Le anticipazioni della settima (nonché penultima) puntata della fiction, in onda il 13 maggio in prima serata su Rai1, preannunciano ulteriori novità per Francesco e i personaggi che gli gravitano attorno. Tra i risvolti inaspettati, quello che riguarda il ritorno inatteso di una persona molto importante per Manuela e Vincenzo, destinata in un certo senso a sconvolgere le loro vite. Nel frattempo, Francesco è quasi giunto alla soluzione del rebus che riguarda la scomparsa di Emma, sua moglie, avvenuta in circostanze ancor oggi poco chiare. Anche il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara attraversa una svolta: come si comporterà con loro il comandante della forestale? L’appuntamento con la settima puntata di Un passo dal cielo 6 è per il 13 maggio in prima serata su Rai1.

LEGGI ANCHE:

UN PASSO DAL CIELO 6, I GUARDIANI/ Anticipazioni e diretta: le indagini su FedericaLOCATION UN PASSO DAL CIELO 6: DOVE E' STATA GIRATA?/ Cortina, meta imperdibile e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA