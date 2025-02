Anticipazioni Un passo dal cielo 8, Carolina tradirà Vincenzo? Inizia il triangolo?

Cosa succederà nella prossima ed ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Enrico Ianniello e Serena Iansiti? Nascerà un nuovo triangolo formato da Vincenzo Nappi, la moglie Carolina ed il misterioso tanghero di cui quest’ultima sembra invaghita? Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che la verità potrebbe essere molto diversa da come appare. Ed in attesa di scoprire come si evolverà la situazione sentimentale dei protagonisti, qualche piccola anticipazione sulle prossime puntate è stata fornita dall’attrice Serena Iansiti.

Serena Iansiti, l’attrice che da diverse stagioni impersona Carolina di Un passo dal cielo 8, proprio parlando del suo personaggi in un’intervista a DiLei ha rivelato: “Carolina subisce grandi cambiamenti. Già nella stagione precedente aveva mostrato una certa evoluzione. In questa stagione vediamo come questa “testa calda” metta piano piano la testa a posto, pur senza perdere la sua vena di follia.” Parole abbastanza criptiche e sibilline che lasciano intendere che Carolina potrebbe fare un passo falso, magari proprio tradire il marito Vincenzo Nappi. Sarà davvero così? Per saperlo occorre attendere le prossime anticipazioni Un passo dal cielo 8.

Senza scendere troppo nel dettaglio, inoltre, Serena Iansiti ha fornito altre anticipazioni Un passo dal cielo 8 soprattutto per quanto riguarda la ripresa di Vincenzo Nappi. Rimasto gravemente ferito in un agguato, il commissario dopo essersi svegliato dal coma è rimasto paralizzato. Successivamente ha ripreso a fare molta fisioterapia e la domanda che tutti si chiedono è se Vincenzo Nappi riuscirà a camminare. A questa domanda l’attrice sempre nell’intervista a DiLei ha rivelato: “L’evento in cui è stato coinvolto Vincenzo è super drammatico. Vedremo però che la situazione non sarà così disperata. Soprattutto perché Carolina scoprirà una parte di sé molto importante che forse non pensava nemmeno di avere. Vedremo come sosterrà Vincenzo e viceversa.” E del resto i medici hanno rivelato che ci sono buone possibilità che possa rimettersi in piedi. L’appuntamento con l’ultima imperdibile puntata è per giovedì in prima serata su Rai1 sempre a partire dalle 21.30.