Anticipazioni Un passo dal cielo 8, Nathan e Manuela in pericolo di vita: rischiano di morire

Finale al cardiopalma per i protagonisti della seguita fiction di Rai1, come finisce tra Nathan e Manuela in Un passo dal cielo 8? I due riusciranno ad uscire sani e salvi dalla grotta in cui si trovano? Sta andando in onda la penultima puntata della fiction di Rai1 ed al centro delle trame c’è la sparizione del piccolo Michele di solo cinque anni. Dopo la segnalazione di scomparsa Nathan e Manuela si sono messi subito a cercarlo ma nonostante procedano a ritmo spedito si sono rivelate più complicate del previsto e non solo perché purtroppo l’ispettrice Nappi e Sartor si sono trovati in serio pericolo.

Nathan e Manuela bloccati in una grotta: riusciranno a salvarsi? Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che i due durante le ricerche finirà bloccati in uno delle tante grotte presenti nelle Dolomiti con la Nappi che cercherà di scalarla per uscire e Sartor che invece cercherà di accendere un fuoco nel tentativo di evitare l’asideramento. La situazione sarà sempre più drammatica ma grazie alle loro abilità e capacità i due riusciranno ad uscire da quella brutta situazione. E non è tutto perché nonostante la drammatica situazione i due troveranno il modo di chiarirsi e confrontarsi riuscendo ad uscire più legati e forti di prima? Tutta è ben quel che finisce bene? In realtà no, perché dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Un passo dal cielo 8 si scopre che Manuela scomparirà nel nulla, e Vincenzo sospetterà di Stephen, cosa nasconde l’uomo?

La storia d’amore tra Manuela e Nathan in Un passo dal cielo 8 ha conquistato i telespettatori, due mondi completamente opposti tra loro l’ispettrice e ‘l’uomo degli orsi’ pian piano hanno abbattuto le barriere iniziando a conoscersi e comprendersi. Manuela è riuscita a sconfiggere la proverbiale diffidenza e convincerlo ad aprirsi e fidarsi e tra i due è scoccato un bacio. L’idillio però è durato poco perché tra di loro prima si è inserita Anna, ricercatrice dell’Origin che ha chiesto lezioni con l’arco a Nathan e soprattutto il segreto del padre biologico di Nathan, Stephen che è il principale sospettato di aver sparato a Vincenzo ed anche di essere coinvolto nella scomparsa di Manuela. Come finisce tra Nathan e Manuela in Un passo dal cielo 8? Qualche anticipazione l’ha fornita Marco Rossetti in un’intervista concessa a TvMia ha rivelato: “Lui è molto riservato e non concede la sua amicizia a tutti ma aprirà la porta della sua anima a Manuela perché pensa che ne valga la pena”. Insomma Manuela e Nathan ritorneranno insieme?