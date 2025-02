Penultimo appuntamento e hype alle stelle per una nuova e appassionante puntata de Un passo dal cielo 8; ennesimo capitolo denso di emozioni e colpi di scena che questa sera ci porta verso le battute finali della trama. Un nuovo caso più che intricato andrà a sconvolgere la quiete dei protagonisti ma questa volta le sorti delle parti coinvolte saranno strettamente legate ad un ‘fantasma del passato’. Scopriamo dunque cosa accadrà questa sera con le anticipazioni Un passo dal cielo 8 che puntuali rendono ancora più accattivanti le dinamiche che presto potremo assaporare dal teleschermo.

La puntata di questa sera – 6 febbraio 2025, stando alle anticipazioni Un passo dal cielo 8 – parte da una terribile sparizione: un bambino di 5 anni viene perso di vista durante un lieto evento, le nozze della mamma di nome Rosa. Chiaramente le celebrazioni si interrompono proprio per consentire alla squadra di ricostruire la vicenda e ben presto sarà chiara la natura del momento: un rapimento.

Un ritorno dal passato che sconvolge una famiglia… Colpi di scena garantiti con le anticipazioni Un passo dal cielo 8

L’indiziato principale del rapimento del piccolo Michele è Lucio, un ex militare ma soprattutto padre biologico del bambino. Le circostanze diventano ancora più stravolgenti quando emerge un clamoroso retroscena: l’uomo si pensava fosse morto in Siria ma era invece riuscito a tornare proprio con l’obiettivo di prendere il bambino dopo aver scoperto che sua moglie, Rosa, era ormai prossima a rifarsi una nuova vita.

Le anticipazioni Un passo dal cielo 8 – per la puntata di questa sera, 6 febbraio 2025 – vedono Manuela e Nathan totalmente immersi nelle ricerche del piccolo Michele anche a costo di mettere a repentaglio la loro stessa vita. Nel frattempo, protagonista anche Vincenzo nel bel mezzo di un dissidio sentimentale piuttosto importante: un ballerino di tango argentino sarà una sorta di ‘antagonista’ inaspettato.

Un passo dal cielo 8, dove vedere la puntata di questa sera 6 febbraio 2025

Ultimate le anticipazioni Un passo dal cielo 8, ricordiamo che come sempre l’appuntamento con la serie tv è in prima serata su Rai Uno – 6 febbraio 2025 – con la possibilità di usufruire della visione in streaming e on demand grazie all’apposita piattaforma RaiPlay.