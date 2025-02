Anticipazioni Un passo dal cielo 9: trama della nona stagione tra conferme e novità

Si è conclusa anche questa stagione di Un passo dal cielo 8 caratterizzata da tantissimi colpi di scena e momenti inaspettati. Al centro delle trame c’è stato il complicato è oscuro passato di Nathan Sartor (Marco Rossetti) che ha scoperto che il suo papà biologico è Stephen Andersson (Raz Degan) uomo complesso e dalle mille contrazioni. Nonostante manchi ancora una conferma ufficiali non sembrano esserci dubbi sul fatto che Un passo dal cielo 9 si farà e dunque è possibile provare a ipotizzare degli intrecci di trama. Innanzitutto delle anticipazioni Un passo dal cielo 9 potrebbero riguardare la storia d’amore tra Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Carolina (Serena Iansiti).

Il commissario Vincenzo Nappi, Enrico Ianniello è il vero punto fermo della fiction presente sin dalla prima stagione che nel corso di tutte queste puntate ha affiancato prima Terence Hill, poi Daniele Liotti ed infine Giusy Buscemi. È sempre stato al centro delle trame non solo nel risolvere i vari casi di cronaca degli episodi ma anche con delle splendide donne al suo fianco. Alla fine ha sposato Carolina con il quale ha costruito una famiglia allargata che tra alti e bassi si mostra sempre più solida. Non dovrebbe esserci invece Giusy Buscemi, cioè l’ispettrice Manuela Nappi, perché in numerose interviste ha lasciato intendere di aver voglia di dedicarsi ad altri progetti perché il suo personaggio non ha più nulla da dare. Non è chiaro, invece, se ci sarà Nathan Sartor. Moltissimi segreti e punti oscuri del suo passato sono venuti fuori ma non tutta la verità ancora è emersa.

Anticipazioni Un passo dal cielo 9: prossime puntate nona stagione: nuove sfide per Vincenzo Nappi

E scendendo più nel dettaglio non ci sono dubbi che se Un passo dal cielo 9 si farà per quanto le anticipazioni gli sceneggiatori hanno molte strade da poter percorrere. Vincenzo Nappi continuerebbe ad essere il protagonista principale alle prese con la sua carriera e la sua vita personale con Carolina magari scombussolata o dal ritorno di una sua ex, per esempio Eva (Rocio Munoz Morales) o da una nuovo arrivato pronto ad intromettersi tra lui e Carolina. Sullo sfondo ci sarebbero sempre nuovi misteri e casi da risolvere con il fascino delle montagne sempre al centro. Si potrebbe, infine, anche porre l’attenzione sul rapporto tra Nathan e Manuela ma il presunto addio di Giusy Buscemi renderebbe impraticabile seguire questo filone narrativo. Insomma, bisognerà attendere le anticipazioni Un passo dal cielo 9 per scoprire con certezza come si evolverà la trama.