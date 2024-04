Anticipazioni Un posto al sole 25 aprile 2024/ Clara fa una proposta spiazzante a Eduardo

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto e Marina verso la Corea del Sud, ma…

Nella serata di domani, giovedì 25 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata de Un posto al sole su Rai 3, a partire dalle ore 20.50 circa. Stando alle anticipazioni de Un posto al sole riportate su Raiplay, Eduardo sembra ormai deciso a entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ma Clara gli farà una proposta spiazzante.

Intanto Roberto e Marina si apprestano a organizzare il tanto atteso viaggio in Corea del Sud, ma una visita a sorpresa getterà un po’ di scompiglio in casa e rischierà di rompere gli equilibri e di incrinare il rapporto con Ida. Nel frattempo, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, Michele farà memoria in radio dei valori fondativi della Repubblica Italiana attraverso un intervento molto importante.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate de Un posto al sole, in onda come sempre su Rai 3? Silvia si ritrova ad un bivio e la sua situazione sentimentale si fa sempre più complicata. Da un lato ha trascorso una notte di passione con Michele, che entrambi non sono riusciti affatto a dimenticare, dall’altro ha deciso comunque di accettare la proposta di matrimonio di Giancarlo e di convolare a nozze con lui. Michele, consapevole del reciproco trasporto sentimentale che lo unisce a Silvia, è distrutto al pensiero che la donna che ama si sposerà con un altro.

Intanto Clara è sempre più preoccupata per le conseguenze che la collaborazione con la polizia potrebbe avere su Eduardo, la cui situazione è già molto delicata. Nel frattempo Niko ha deciso di partire con il cuore leggero, ma la sua assenza getta Jimmy nello sconforto più totale, sentendosi perso.











