Anticipazioni Un posto al sole, 9 maggio 2024/ Nunzio e Riccardo coinvolti nella fuga della talpa

Domani sera va in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap di Rai 3 che dal 1996 tiene incollati gli italiani al piccolo schermo. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del nuovo appuntamento, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Damiano viene colpito dallo sparo di una talpa, che darà il via ad una rocambolesca fuga che tuttavia vedrà coinvolti anche Nunzio e Riccardo. I due protagonisti, loro malgrado, si troveranno ad unire le forze.

Intanto permangono i dubbi di Manuela sul suo ambizioso progetto, quello di realizzare un parco archeologico per bambini: la donna aspetta infatti di ricevere alcune rassicurazioni da parte di Niko, che però sembra essere distratto da altre cose. Nel frattempo, per Claudia è arrivato il momento di tornare in un luogo speciale e al quale è legata da numerosi ricordi, mentre Mariella sembra sempre più infastidita dalla sua presenza nella vita di Guido.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole in onda come sempre su Rai 3? Le indagini della magistratura hanno stretto il cerchio attorno alla spia e, tra i papabili indiziati, si trova anche l’uomo coinvolto nell’attentato contro Diana. Eugenio e Lucia si convincono che nel corpo di polizia ci siano degli infiltrati: entrambi si sono resi conto che, dietro le accuse mosse a Damiano, ci sono dei poteri forti e corrotti ed hanno in mente un piano per restringere il campo e scovare le talpe.

Intanto si registra anche un netto riavvicinamento tra Silvia e Michele. Mentre Giancarlo continua con grande entusiasmo ad organizzare il matrimonio con la sua futura moglie, la donna si rende conto di essere ancora innamorata di Michele, al punto da cedere alla passione con lui. Nel frattempo, Rossella è scombussolata e destabilizzata dalla notizia che i suoi genitori sono tornati insieme.











