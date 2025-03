Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 marzo 2025: Michele tra la vita e la morte

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 marzo 2025 si concentrano sulle condizioni di salute di Michele Saviani, colpito da un proiettile partito dall’arma con cui Fusco si è presentato in ospedale. Nelle prossime puntate, il giornalista si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. Rossella non si arrenderà e farà di tutto per rianimare il padre. Nonostante i vari tentativi, la vita di Michele continuerà ad essere in bilico e in ospedale lotterà con tutte le forze per restare aggrappato all’unica speranza che ha di sopravvivere.

Rossella e Silvia resteranno sempre al suo fianco ma la situazione manderà le due donne nel panico. Sconvolte e terrorizzate, proveranno a farsi forza per restare accanto a Saviani e lottare con lui. La notizia, inoltre, si diffonderà anche a Palazzo Palladini mentre Gennaro proverà ad approfittare della situazione provando ad accedere al computer del giornalista per cancellare tutte le prove che ha raccolto contro di lui.

Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 marzo 2025:

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che, di fronte al rischio che Michele possa perdere la vita, le reazioni degli inquilini di Palazzo Palladini saranno diverse. Roberto Ferri si mostrerà molto cinico e si concentrerà sulla ricerca di un sostituto che possa prendere il posto di Saviani in radio. Sconvolta da tale atteggiamento, Micaela deciderà di raccontare tutto a Filippo. Tutti gli altri, invece, si stringono intorno al dolore di Rossella e Silvia provando ad aiutarle anche nelle attività quotidiane.

Raffaele, così, cercherà di convincere Otello a non precipitarsi a Palazzo Palladini mentre Guido sarà spaventatissimo dalla possibilità di perdere il suo, grande amico. Di fronte al dolore di Guido, Mariella, in assenza di Claudia, deciderà di stargli vicino e di aiutarlo ad affrontare la situazione.

