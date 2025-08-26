Anticipazioni Un posto al sole, dal 25 al 29 agosto 2025: la gelosia rischia di rovinare i piani di Niko e Manuela.

Rieccoci pronti per le anticipazioni di Un posto al sole. I fan della soap italiana più famosa si stanno chiedendo cosa succederà nella settimana che va dal 25 al 29 agosto 2025, le trame di questi giorni e tutti i colpi di scena della trentesima stagione. Dunque, corriamo subito a scoprire cosa ci svelano le anticipazioni, con Niko che farà un gesto folle per Manuela.

Anticipazioni Un posto al sole, dal 25 al 29 agosto 2025: Viola raggiunge Eugenio

Lunedì 25 agosto: dopo un breve periodo di vacanza, torniamo a Palazzo Palladini con Eugenio che oggi deve recuperare le energie dopo un’operazione molto delicata. Intanto, Viola dovrà gestire la situazione, anche lei coinvolta. Dopo le vacanze vedremo Micaele tornare in terra napoletana, mentre Filippo, Manuela e Niko si stanno prendendo ancora un periodo per rilassarsi. Intanto, Raffaele è scontento di come si sta comportando Renato con lui. Quest’ultimo non gli parla e si isola sempre di più.

Martedì 26 agosto: durante questa puntata di Un posto al sole vedremo Gianluca che farà di tutto per evitare che suo papà abbandoni la Terrazza. Nello stesso episodio Eugenio verrà sorpreso da Viola, la quale va via da Milano per stargli vicino dopo il delicato intervento. Peccato che tra di loro la tensione sarà davvero al massimo.

Mercoledì 27 agosto: Antonio viene a scoprire da Viola come sta davvero suo padre, mentre Damiano non riesce a superare la tensione che prova nei confronti di Viola. Nel frattempo, in questa puntata di Un posto al sole Manuela scopre di essere molto gelosa, e Niko ha deciso di fare un gesto decisivo nei suoi confronti. Luca e Gianluca si riappacificano e capiscono a vicenda di essersi aiutati.

Anticipazioni Un posto al sole, dal 25 al 29 agosto 2025: Manuela si insospettisce

Giovedì 28 agosto: durante questa puntata di Un posto al sole vedremo Marina fare di tutto per portare Antonietta a scontrarsi con Gennaro: vuole vendetta dopo quello che le ha fatto. Damiano e Viola continuano a navigare nella tensione più totale, mentre Ornella ha dei grossi dubbi tra Eugenio e il rapporto che sta instaurando con sua figlia, si stanno innamorando? Vedremo poi Rosa che deve fare i conti con l’ex fidanzato.

Venerdì 29 agosto: si continua con Antonietta ‘perseguitata’ da Marina che vuole che Gennaro confessi l’omicidio, ma le cose non andranno come programmate, anzi! Si passa poi a Mariella, che vedrà Guido pronto a scoprire cos’è successo tra lei e Sasà. E in ultimo, Niko e Filippo si impegneranno al massimo per la proposta di matrimonio per Manuela. Nonostante Niko sta facendo di tutto per rendere la situazione perfetta, la fidanzata ha paura che lui abbia un’altra.