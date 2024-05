Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 maggio 2024/ Rossella cerca un confronto con Riccardo

Anticipazioni Un posto al sole, 16 maggio 2024: Eugenio si avvicina a Viola, ma…

Domani sera, giovedì 16 maggio 2024, va in onda su Rai 3 una nuova puntata della soap Un posto al sole. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Eugenio farà un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola, ma un imprevisto rischia di oscurare la loro ritrovata serenità. Intanto, dopo aver scoperto le intenzioni di Ida e Diego, Ferri comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale.

Il risveglio di Diana dal coma farmacologico provocherà un grande sollievo in Nunzio, che si dice ora pronto a prendersi cura di lei e della sua salute. Nel frattempo Rossella cercherà un confronto con Riccardo, scosso dopo aver scoperto che Silvia prova ancora dei sentimenti per Michele proprio mentre lui era nel vivo dei preparativi del loro matrimonio.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole in onda come sempre su Rai 3, Riccardo ha raggiunto Michele per un confronto dopo aver appreso che quest’ultimo e Silvia sono ancora innamorati. I due protagonisti hanno una forte discussione e soltanto l’intervento di Ornella evita guai ben peggiori, placando gli animi. Intanto Rossella è sempre più scossa dal ritorno di fiamma dei genitori e, soprattutto, non prende bene la lite tra Riccardo e Michele. Interverrà nella vicenda e prenderà una posizione?

Nel frattempo, su intervento dei medici, Diana è uscita dal coma farmacologico, mentre permangono le forti tensioni tra Ida e Roberto: la donna non ne può più e prende una decisione molto importante. Inoltre la magistratura è riuscita ad individuare la talpa: si tratta di Marta Anselmi. A collaborare alla sua cattura ci hanno pensato Nunzio e Riccardo, intervenuti nell’inseguimento della donna e rivelatisi fondamentali per assicurarla alla giustizia.

