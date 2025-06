Anticipazioni Un posto al sole, puntata 23 giugno 2025: Rosa si dichiara a Pino, Alberto cerca il figlio Gianluca e si scontra con Luca e Giulia

Anticipazioni Un posto al sole, puntata di lunedì 23 giugno 2024: Alberto continua la ricerca del figlio Gianluca

È tutto pronto per una nuova puntata di Un posto al sole, la storica soap di Rai3 che narra le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini, dalle anticipazioni di lunedì 23 giugno 2025 si scopre che non mancheranno i colpi di scena, Alberto continuerà a cercare il figlio Gianluca che sembra come scomparso nel nulla mentre Micaela continuerà ad inseguire il suo sogno di danzare anche se nessuno sembra credere in lei. Rosa, invece, cercherà di farsi coraggio ed inviterà Pino a dormire da lei.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Un posto al sole del 23 giugno 2025 si scopre che Giulia e Luca rientreranno a Napoli dopo aver trascorso un periodo fuori città ma il loro ritorno farà insospettire Alberto. L’uomo, infatti, sarà sempre più convinto che i due ragazzi sappiano dove si trovi il figlio Gianluca. Quest’ultimo, però, ignorerà i consigli ricevuti e andrà dritto per la sua strada, nel frattempo ci sarà un duro confronto tra Alberto contro Luca e Giulia.

Rosa si va avanti con Pino, Micaela in crisi: anticipazioni Un posto al sole 23 giugno 2025

E poi ancora dalle anticipazioni Un posto al sole della puntata del 23 giugno 2025 si scopre che dopo aver parlato con Clara e Raffaele, Rosa prenderà coraggio e si farà avanti invitando Pino a dormire da lei, come reagirà l’uomo? Nel frattempo spazio avrà anche Micaela e la sua passione per la danza, la giovane cercherà in tutti i modi di entrare nella scuola di danza di Pasquale De Simone e non si arrenderà neanche dopo aver ricevuto l’ennesimo ‘no’ e nonostante Filippo non sembri credere molto in lei e nel suo talento.



Dalle anticipazioni Upas si scopre che anche nelle prossime puntate i protagonisti si troveranno alle prese con ritorni inaspettati, decisioni importanti in grado di cambiare tutto, situazioni complesse e alleanze rischiose. L’appuntamento con i nuovi episodi di Un posto al sole è dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 circa su Rai3 è possibile seguirla anche in streaming sul sito di Raiplay sia in diretta che in un momento successivo.