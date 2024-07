Anticipazioni Un posto al sole, 25 luglio 2024: Luca salva la vita ad Alberto

Nuovo appuntamento domani sera, giovedì 25 luglio 2024, con la soap di Rai 3 Un posto al sole che torna in onda con una nuova imperdibile puntata; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Luca è riuscito a salvare la vita di Alberto dopo aver rischiato di fare un grosso incidente e, ora, cerca di dargli tutto il conforto possibile pur senza riuscirci. Tuttavia per Alberto è in arrivo una bella notizia che potrebbe seriamente riaccendere in lui le speranze.

Nel frattempo, Nunzio e Rossella si sono ritrovati più uniti che mai nel difendere una ragazza vittima del fidanzato violento: la coppia, trovatasi ad intervenire in prima linea per proteggerla, hanno riscoperto il feeling di un tempo e questo potrebbe essere un passo importante per un sempre più graduale riavvicinamento. Discorso opposto per Mariella e Guido, sempre più in crisi e sempre più distanti: lei è al mare da Bice insieme a Lollo, lui si trova da solo, e per entrambi la situazione creatasi procura non poca sofferenza.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole, un inatteso episodio riavvicina Nunzio e Rossella sempre più: la coppia, dopo le recenti tensioni, si ritrovano a collaborare e riassaporano pian piano l’armonia di un tempo, riscoprendo anche i reciproci sentimenti e decisamente sopiti nell’ultimo periodo.

Roberto ha intanto formalizzato l’offerta per acquistare la radio, con l’appoggio di Marina; i piani della coppia vengono però improvvisamente rovinati da una comunicazione giunta dal Tribunale, che riporta a galla la delicata situazione che lega Ferri al figlio Tommaso. Proseguono invece le tensioni tra Guido e Mariella, con la donna che ha deciso di fuggire al mare per evadere dalle tensioni coniugali, mentre Marika presenta a Rosa la sua nuova fiamma ma non sa che potrebbe mettersi seriamente nei guai…