Anticipazioni Un posto al sole, puntata in onda domani mercoledì 27 agosto 2025: Viola preoccupata per Eugenio rivela la verità al figlio Antonio...

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 27 agosto 2025

Dopo la consueta pausa estiva e lo stop della messa in onda, Un posto al sole ha fatto il suo ritorno in tv lunedì 25 agosto 2025 con le nuove puntate. Palazzo Palladini si è finalmente ripopolato dopo lo stop estivo con il rientro di tutti i protagonisti e con il ritorno delle amatissime dinamiche, delle fitte trame e degli intrecci sentimentali e relazionali che tanto affascinano e intrattengono il pubblico di Rai 3.

Anticipazioni La forza di una donna, puntata 27 agosto 2025/ Bahar in ospedale, Enver si occupa dei bambini

Nello specifico, Eugenio ha subito un importante intervento e le sue condizioni di salute restano sotto osservazione, con non poca preoccupazione in Viola; la donna, infatti, decide di ritornare da Milano per stargli vicino ma al contempo deve fare i conti con le tensioni con Damiano.

A livello sentimentale, invece, Micaela sogna di potersi avvicinare a Samuel e spera che il suo rapporto con Gabriela abbia subito una battuta d’arresto. Tensioni tra Renato e Raffaele, con quest’ultimo che se ne lamenta confidandosi con Giulia e Luca, mentre Gianluca spera che il padre rifletta sulla sua decisione di lasciare la Terrazza e decida alla fine di rimanere.

Anticipazioni If You Love, puntata 27 agosto 2025/ Ates e Leyla a confronto con gli assistenti sociali

Anticipazioni Un posto al sole: tensione alle stelle tra Viola e Damiano

Quali sono invece le anticipazioni Un posto al sole di domani, mercoledì 27 agosto 2025, riportate sul sito di Raiplay? Le condizioni di salute di Eugenio destano non poche preoccupazioni anche per Viola; la donna, dopo il ritorno di Antonio, decide infatti di informare il figlio della situazione legata al padre. Allo stesso tempo, però, le tensioni sono alle stelle con Damiano e la situazione venutasi a creare avrà ripercussioni sulla coppia.

Intanto, Manuela scopre una certa gelosia verso Niko mentre il compagno è pronto a prendere una decisione importante per il loro futuro; nel frattempo, Gianluca riesce a chiarirsi con suo padre in merito alla decisione di abbandonare per sempre la Terrazza e ringrazia Luca per il supporto ricevuto in questo periodo.

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata 27 agosto 2025/ Halit scopre il piano di Ender e la minaccia