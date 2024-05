Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 maggio 2024/ Alberto contro Clara, drastica decisione di Raffaele

Un posto al sole, anticipazioni 28 maggio 2024: Raffaelle prende una difficile decisione

Dal lunedì al venerdì al solito orario delle 20. 50 su Rai3 torna in onda la storica soap partenopea Un posto al sole, giunta ormai alla 28esima stagione. Dalle anticipazioni sulla puntata del 28 maggio 2024 si scopre che al centro delle trame ci sarà Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), lo storico portiere di Palazzo Palladini. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), infatti, dopo l’accesa lite ha deciso di denunciarlo. Tuttavia durante la riunione condominiale ci sarà un colpo di scena: la maggioranza dei condomini ha votato a favore del portiere che dunque non rischierà il licenziamento.

Stando a quanto riportano le ultime anticipazioni, però, si scopre che Raffaele sarà in piena crisi, Roberto per vendicarsi farà causa a tutti i condomini indistintamente e dunque Giordano prenderà una drastica decisione, per proteggere il condominio e tutti i condomini si dimetterà di sua spontanea volontà, deciderà lui stesso di lasciare il suo amato lavoro. Nel frattempo accecato dall’ira sarà anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello) contro Clara Curcio (Imma Pirrone) dopo aver scoperto che la giovane ha intenzione di sposare Eduardo e di essere inserita nel programma di protezione testimoni. E tra i due ci sarà un violento scontro con la situazione che potrebbe diventare molto pericolosa.

Un posto al sole, riassunto delle puntate precedenti: Raffaele rischia grosso per colpa di Roberto

Nelle puntate precedenti si è assistito alla causa principale di tutti i problemi di Raffaele, il violento scontro con Roberto. In estrema sintesi il portiere ha agito in modo inaspettato nei confronti di Roberto Ferri. Stufo delle sue provocazioni, Raffaele ha afferrato l’imprenditore per la collottola. A questo punto Ferri è così caduto per terra e ha riportato una frattura al polso. In preda all’ira il marito di Marina (Nina Soldano) ha indetto una riunione condominiale con il chiaro intento di far licenziare Raffaele.

Complessa, invece, è la posizione del figlio di Raffaele, Diego. Lo spietato Ferri, infatti, Diego gli ha promesso di non far licenziare il padre, a patto che non aiuti Ida nella sua battaglia legale per ottenere la custodia esclusiva del figlio Tommaso. Come si comporterà Diego? L’appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 circa su Rai3











