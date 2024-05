Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 maggio 2024/ Raffaele si dimette dopo la lite con Roberto?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 maggio 2024: Raffaele si dimette?

Domani sera, mercoledì 29 maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole su Rai3. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Raffaele sembra ormai intenzionato a lasciare il lavoro dopo la dura lite avuta con Roberto, mentre lo stesso Ferri continua a mettere pressione a Diego, ormai prossimo a tradire la fiducia di Ida. Intanto, determinato a motivare Diana nel suo difficile recupero, Nunzio cercherà un’alleata in Rossella.

Spazio poi alle dinamiche che coinvolgono altri due protagonisti della soap, Claudia e Guido che, dopo aver sforato il bacio, sono sempre più vicini. Nel frattempo Bice alimenta sempre più la gelosia che Mariella nutre nei confronti dell’amica di suo marito e, per questo motivo, la esorta a prendere delle contromisure: come evolverà la situazione?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda come sempre su Rai3, l’attenzione si è focalizzata sulla furiosa lite tra Raffaele Giordano e Roberto Ferri. Il magnetico ed enigmatico uomo d’affari ha infatti deciso di denunciare lo storico portiere di Palazzo Palladini dopo essere caduto a terra ed essersi fratturato il polso, in seguito alla colluttazione con il rivale, ma in riunione condominiale la maggior parte dei condomini ha votato a favore del portiere, che dunque non è stato licenziato.

Tuttavia, per proteggere i condomini contro cui Ferri ha deciso di vendicarsi, Raffaele arriva a prendere una decisione molto importante: dimettersi di sua spontanea volontà e lasciare così il suo lavoro. Intanto si accendono le tensioni anche tra Alberto e Clara, dopo che Palladini ha scoperto che la ragazza vuole sposare Eduardo: i due hanno un acceso scontro e la situazione rischia di degenerare da un momento all’altro.











