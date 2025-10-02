Anticipazioni Un posto al sole, puntata 3 ottobre 2025: Eduardo provoca la delusione di Rosa, Guido e Mariella hanno l'occasione per riavvicinarsi...

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 3 ottobre 2025

Nella serata di domani, venerdì 3 ottobre 2025, andrà in onda su Rai 3 alle ore 20.50 una nuova puntata di Un posto al sole. Prima di scoprire le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, entriamo meglio nel dettaglio di quanto accadrà nella puntata di stasera, giovedì 2 ottobre, tra colpi di scena e un profondo senso di malessere che continua a pervadere la vita di Eduardo.

Il suo ritorno a Napoli infatti non è stato accolto come previsto e la sua vita sembra ormai andare a rotoli. Il suo obiettivo è infatti quello di ritrovare la sintonia con il suo quartiere, che però non gli ha riservato una bellissima accoglienza, ma anche di trovare lavoro; a tal proposito, Rosa riesce proprio a fissargli un importante colloquio di lavoro, Sabbiese accetterà?

Nel frattempo Vinicio e Gennaro trascorrono sempre più tempo assieme, diventando molto simili, mentre tutt’altro clima si respira in carcere, con Ferri e Ludovico che finiscono nel mirino di Rosario…

Anticipazioni Un posto al sole: delusione per Rosa, Rossella e Nunzio innamoratissimi

In merito alle anticipazioni Un posto al sole della puntata di domani, venerdì 3 ottobre 2025, si apprende che per Eduardo non sarà semplice tornare alla vita di tutti i giorni; sopraffatto dalle preoccupazioni, arriverà a rifiutare il colloquio di lavoro che Rosa gli aveva procurato, scatenando in lei una profonda delusione.

Nel frattempo cresce sempre più la sintonia nella vita sentimentale di Rossella e Nunzio, mentre Riccardo continua ad avere in mente solo e soltanto il lavoro, arrivando a concentrare su di esso tutte le sue energie.

Si registrerà inoltre un avvicinamento tra Guido e Mariella; l’uomo si è infatti trasferito da Silvia ma Bice non si fida e mette in guardia Mariella sulle intenzioni dell’uomo che in passato l’ha fatta soffrire. Alla fine, però, complice un invito a cena, arriverà l’occasione perfetta per i due per riavvicinarsi…