Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 aprile 2024/ Matrimonio in crisi per Guido e Mariella?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 aprile 2024 su Rai 3

Domani sera, giovedì 4 aprile 2024, va in onda su Rai 3 una nuova attesissima puntata di Un posto al sole. Secondo quanto rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Raiplay, Silvia è sempre più confusa sui reali sentimenti che prova nei confronti di Michele. La coppia è consapevole che c’è qualcosa di potente ad unirli e, per questo, cercano ora di elaborare quanto accaduto tra loro, mentre Rossella torna da Barcellona.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 4 aprile 2024/ Matteo saluta Maria prima della partenza, ma…

Intanto Eduardo spiega a Damiano i motivi che lo hanno convinto a voler collaborare con le autorità: ma il suo sarà un pentimento sincero? Nel frattempo si fa sempre più complicato il matrimonio tra Guido e Mariella: complice l’intromissione di Bice, Guido continua ad essere molto freddo con la moglie, tanto che la donna verrà sfiorata da un inquietante timore.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 aprile 2024/ Kemal scopre che gli uomini di Emir lo stanno spiando

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3 in questi giorni, Viola è sempre più provata dall’assenza di Damiano nella sua vita, soprattutto dopo aver scoperto che il compagno è rimasto con Rosa e Manuel. Intanto Silvia e Michele continuano a fare i conti con i loro reali sentimenti: lui vorrebbe chiarire e affrontare l’argomento, lei invece non ne vuole assolutamente parlare e, nel mentre, fa finta di nulla con Giancarlo andando avanti con lui.

Nel frattempo, Alberto teme che Clara abbia deciso di abortire, ma la donna continua a contare sul supporto di Rosa. Eduardo ha però in mente un’idea per quanto riguarda la gravidanza di Clara… Le tensioni in casa di Marella e Guido, intanto, si fanno sempre più importanti. La coppia è sempre più distante e il loro matrimonio rischia ogni giorno di precipitare, soprattutto perché nella coppia si intromette una terza persona: Bice.

Anticipazioni La Promessa, puntata 4 aprile 2024/ Jana svela a Curro la verità sulle sue origini, ma lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA