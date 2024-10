Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera partenopea dopo la pausa del weekend, nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 ottobre su Rai 3 alle 20.50. Dopo l’importante soffiata ricevuta da Felice sul pericoloso boss Damiano e i suoi uomini sorvegliano il ristorante di cui anche Torrente è socio, Viola invece deve decidere se andare insieme a Raffaele e Antonio a Barcellona per qualche giorno. La scuola contatta Niko, tornato a casa avrà un duro confronto con Jimmy. Samuel sta vivendo un momento molto delicato dopo la rottura con Micaela e scoprire che Nunzio si trasferirà a casa di Diana lo farà andare totalmente in crisi, si sentirà abbandonato.

Anche Rossella scoprirà che Nunzio inizierà una convivenza con Diana. Nella puntata di martedì 15 ottobre la talentuosa dottoressa in ospedale riceverà una proposta di lavoro molto interessanti da parte del primario. Nel frattempo l’avvocato Poggi proverà ad avere un chiarimento con il figlio dopo ciò che è successo, Manuela invece sarà molto emozionata per l’inaugurazione del parco archeologico. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di mercoledì 16 ottobre Jimmy farà un sacrificio per rendere felice la zia nel giorno dell’inaugurazione del parco archeologico, un imprevisto arrivo però rovinerà tutto. Intanto Rossella cercherà di capire il significato della carezza ricevuta dal primario, ha frainteso la situazione o si tratta di una spiacevole abitudine dell’uomo? Samuel non riesce ad accettare il fatto che Cammarota non vivrà più con lui e gli rinfaccerà la separazione.

Anticipazioni Un posto al sole, il rapporto tra Rosa e Don Antoine continua a far discutere

Saranno tante altre le novità nei prossimi episodi di Un posto al sole che incuriosiranno non poco i tantissimi fan della nota soap opera. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di giovedì 17 ottobre nel quartiere circoleranno altri pettegolezzi in merito al rapporto tra Rosa e Don Antoine. Durante l’inaugurazione del parco archeologico di Manuela la presenza di Costabile non sarà affatto gradita e Niko interverrà per bloccarlo, questo però farà ingelosire non poco Valeria. Nel frattempo Guido coinvolgerà Cotugno per mettere in atto una strategia che gli permetta di prendere una casa in affitto e di recarsi di tanto in tanto a Roma da Claudia

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che durante l’ultimo appuntamento settimanale, in onda venerdì 18 ottobre, Viola sarà sempre più preoccupata perché ha capito che Damiano sta per prendere parte ad una rischiosa operazione. Intanto Alberto sembra essere sempre più convinto di voler andare via da Napoli. Renda è ormai ad un passo dalla cattura del boss Torrente, nuovi colpi di scena però potrebbero spiazzare tutti. I pettegolezzi sul parroco e Rosa aumenteranno sempre di più nel quartiere, Don Antoine notando l’astio di Manuel nei suoi confronti cercherà di capire cosa è successo. Nel frattempo Mariella cadrà nella ‘trappola’ emotiva dell’ex marito, dopo un confronto con Cotugno però si renderà conto che Guido l’ha manipolata.