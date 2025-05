Una nuova settimana scandita da emozioni travolgenti, colpi di scena e storie di vita ancora tutte da scrivere; da decenni gli intrecci sembrano non avere fine e seguono lo stesso leitmotiv le nuove anticipazioni Un Posto al Sole per le puntate 15-16 maggio 2025. C’è Luca in forte apprensione, una notizia che di certo non si aspettava che come effetto domino coinvolgerà anche i sentimenti delle persone intorno a lui. Tensione nell’aria per alcuni protagonisti: uno scontro non da poco porterà Damiano e Grillo ai ferri corti come mai prima d’ora.

C’è un nuovo motivo di apprensione per Luca, in realtà un calvario già vissuto e che sperava di non rivivere: la malattia è tornata e questa volta una decisione drastica sembra essere l’unica alternativa. Nel frattempo, anche Niko avrà dei pensieri da controllare e ponderare. La sua attenzione è ancora focalizzata sul rapporto tra Jimmy e Matteo; dal suo punto di vista qualcosa non torna ma sarà Manuela a tentare di riportarlo alla realtà senza però riuscirci del tutto.

Mariella ostinata, ma Sasà vuole la verità… Anticipazioni Un Posto al Sole puntate 15-16 maggio 2025

Le anticipazioni Un posto al sole – per la puntata di giovedì 15 maggio 2025 – proseguono con Viola, ormai messa alle strette dalle circostanze e decisa a prendere le redini della situazione scolastica. Intanto, Mariella continua a vivere con dolore il sentimento di nostalgia per la separazione da Guido; inutile il sostegno di Cerruti che malgrado svariati tentativi non riuscirà a distrarla da quel momento di sofferenza.

Venerdì 16 maggio l’attenzione – stando alle anticipazioni Un posto al sole – sarà tutta su Luca; l’uomo, come preventivato, prenderà una decisione tutt’altro che scontata e soprattutto prevista. Sarà in particolare Giulia ad accusare il colpo, non si aspettava una partenza improvvisa e le ragioni di tale decisione le sono del tutto ignare. Nel frattempo proseguono i dissidi tra Sasà e Mariella; quest’ultima non vuole assolutamente lasciar trapelare la verità. Aria tesa anche tra Damiano e Grillo; il rapporto tra i due sembra ormai ai minimi storici.

