Anticipazioni Un posto al sole, puntate in onda prossima settimana dal 7 all'11 luglio 2025: Marina e Roberto preoccupati per il nuovo ruolo di Gennaro

Anticipazioni Un posto al sole, puntate della prossima settimana

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana, nei giorni che vanno da lunedì 7 a venerdì 11 luglio 2025? L’amatissima soap opera di Rai 3 prosegue ininterrotta la sua marcia che si interromperà solamente ad agosto, per due settimane dal 12 al 22, per concedersi una breve pausa estiva in vista poi del suo ritorno sul piccolo schermo. Intanto, secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, scopriamo cosa accadrà agli amatissimi protagonisti nelle puntate della prossima settimana.

Gennaro diventa ad dei Cantieri, prendendole il controllo, mentre Marina e Roberto finiscono nel suo mirino per la gestione dell’azienda. Michele prosegue la sua inchiesta su Gagliotti, mentre Micaela spera di riuscire a tenere testa a Gabriela nella danza.

Vacanze estive all’insegna della preoccupazione per Viola e Damiano, con le condizioni di salute di Eugenio che peggiorano sempre più; nel frattempo, è ormai guerra aperta tra Michele ed Elena, mentre Samuel è diviso tra Micaela e Gabriela.

Anticipazioni Un posto al sole: gran confusione tra Guido e Mariella

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole riportate da Coming Soon, per le puntate dal 7 all’11 luglio 2025, Roberto e Marina sono costretti a subire i soprusi di Gennaro sui Cantieri e vorrebbero affrontarlo. Intanto c’è maretta tra Alberto e il Ferri, mentre Eugenio continua a destare preoccupazione e Viola spera che i medici possano trovare la cura migliore, ma alla fine sarà costretto a subire un delicato intervento con inserimento di bypass; ancora confusione, inoltre, tra Guido e Mariella, con Lollo che subisce la situazione venutasi a creare.

Dopo lo scontro tra Roberto e Alberto, Marina teme per il Ferri mentre Gennaro Gagliotti continua a imporsi in modo autoritario sulla gestione dei Cantieri. Intanto Agata continua a ricercare la verità su Assane pur non contando sull’appoggio di Michele; mentre prosegue la situazione di totale confusione che travolge Mariella e Guido e i comportamenti di Lollo, che sta subendo la situazione, iniziano a destare non poca preoccupazione…