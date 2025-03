Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 marzo 2025: Michele lotta tra la vita e la morte

Dopo un weekend di pausa scopriamo ora le anticipazioni di Un posto al Sole, per la settimana che va dal 10 al 14 marzo 2025. Cosa succederà nelle prossime puntate? Tenetevi pronti perchè assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena che vedrà Michele al centro della vicenda. Ecco di seguito tutte le anticipazioni settimanali di Un posto al sole, l’amatissima fiction di Rai 3. Nel corso dei prossimi episodi vedremo Fusco che perderà il controllo sparando in ospedale e ferendo Michele.

Quest’ultimo si ritroverà colpito da un proiettile sdraiato sul lettino in ospedale lottando tra la vita e la morte. Rossella, temendo di perderlo, farà di tutto per rianimarlo spaventata e piena di sensi di colpa per suo padre. La donna scoprirà che la situazione è gravissima e per questo motivo interviene immediatamente cercando di salvargli la vita. Intanto, a Michele succede qualcosa di incredibile: mentre si trova in coma vive un’esperienza extracorporea come spesso accade a chi si trova in bilico tra la vita e la morte. In ospedale, sembra essersene accorta solo una persona.

Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 marzo 2025: Fusco scappa da Napoli

Cosa succede invece al dottor Fusco? Dopo lo sparo, si accorge della tragedia e inizia a scappare. Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che la notizia raggiunge anche Palazzo Palladini e tutti gli amici di Michele si allarmano sapendo delle sue condizioni e temendo di perderlo per sempre. Cresce l’ansia per l’uomo e tutti esprimono la loro vicinanza a Rossella e Silvia le quali sono disperate dopo la clamorosa sparatoria. Intanto, si scopre che Fusco sta scappando anche se la polizia pare essere sulle sue tracce.

Fusco fa di tutto per far perdere le sue tracce uscendo da Napoli, ma Damiano insieme agli altri sta per trovarlo. Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole svelano poi che Micaela rimarrà molto male per la reazione di Roberto, che alla vicenda reagisce in modo molto freddo tanto da iniziare subito a cercare un sostituto di Michele. La donna si confida con Filippo, mentre Gennaro coglie la palla al balzo nel vederlo in coma. Nel corso dei giorni le condizioni di Michele non accennano a migliorare tanto che Raffaele e Renato cercano di mantenere Otello lontano dall’ospedale, impauriti dal fatto che l’uomo potrebbe cadere in depressione dopo aver affrontato la perdita di Teresa.