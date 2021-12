Anticipazioni Un professore 2/ Ci sarà? Le parole del regista Alessandro D’Alatri

Un professore 2: ci sarà la seconda stagione?

Questa sera, giovedì 16 dicembre, va in onda l’ultima puntata della fiction “Un professore” con Alessandro Gassmann. La serie ha riscosso molto successo: ascolto medio di 4,8 milioni di spettatori (con il 22,4% di share), target femmine dai 15 ai 24 anni del 20,5%, alta percentuale di laureati (25%). A poche ore dal finale in molti si chiedono se le avventure di Dante Balestra avranno un seguito. Ricordiamo che “Un professore” è basata sulla serie catalana “Merlí”, tre stagioni (trasmesse dal 2015 al 20018). Materiale a cui ispirarsi per una seconda stagione ce n’è. Inoltre l’attore Damiano Gavino ha rivelato sul settimanale DiPiù che gli piacerebbe tornare a vestire i panni di Manuel: “Spero in una seconda stagione, ma intanto vado avanti con i provini. In questo periodo voglio solo concentrami su questo lavoro”.

Il regista Alessandro D’Alatri parla di Un professore 2

Anche il regista Alessandro D’Alatri si è detto fiducioso sulla possibilità che la serie “Un professore” venga rinnovata per una seconda stagione: “Penso che ci sarà una seconda stagione. Al momento sono ancora in fase di lavorazione delle ultime puntate. Dipenderà molto dagli ascolti che la serie avrà in queste settimane. Sono fiducioso. È un piccolo squarcio nella proposta della Rai che ha alzato sempre più la qualità dei prodotti”, ha detto qualche tempo fa a SuperGuida TV. Anche se nel finale della prima stagione Dante Balestra, il professore interpretato da Alessandro Gassmann, affronterà il suo passato, una seconda stagione avrebbe comunque molto altro da raccontare a partire dai suoi giovani protagonisti. In Spagna, infatti, lo spin-off di “Merlì” è dedicato al personaggio di Pol, che corrisponde a Manuel nella versione italiana.

