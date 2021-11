Anticipazioni Un professore 2a puntata/ Manuel tradirà Chicca con…

Un professore, seconda puntata 18 novembre

Nel primo episodio della seconda puntata di Un professore, dal titolo Kant, Manuel si lascia coinvolgere sempre di più da Sbarra. Le anticipazioni della seconda puntata di Un professore annunciano che Sbarra chiederà a Manuel di spacciare per lui. Nel secondo episodio dal titolo Platone Sbarra darà a Manuel anche il compito di nascondere una macchina. L’unico ad intuire che Manuel si sta mettendo nei guai è Dante che prova ad avvertire Anita, nonostante rivederla gli costa molto a causa degli errori del passato e del loro segreto. In Un professore Manuel organizzerà una festa per Chicca ma non si presenterà per restare con una donna più grande di lui. Quando manderà le foto a Simone quest’ultimo si ubriacherà e distruggerà la macchina che Sbarra aveva affidato a Manuel. Intanto il rapporto tra Dante e Alice avrà dei risvolti particolari… (agg. di F.D. Zaza).

UN PROFESSORE/ Anticipazioni e diretta 11 novembre: cos'è successo tra Anita e Dante?

Dante farà la conoscenza di Cecilia

Il terzo episodio della fiction “Un professore” avrà come titolo “Kant”. Per la classe di Dante (Alessandro Gassmann) arriva la lezione sul filosofo tedesco e sulla legge morale. Il professore incontrerà nuovamente Anita (Claudia Pandolfi) e il docente le chiederà di non rivelare a Manuel (Damiano Gavino) come e perché si sono conosciuti. Il motivo di questa richiesta sta nel fatto che lui e Simone (Nicolas Maupas) non ne hanno mai parlato. Dante farà la conoscenza di Cecilia (Francesca Cavallin), mamma di Aureliano (Davide Mirti) nonché rappresentante dei genitori. Ne rimarrà affascinato. Nel frattempo Manuel si troverò sempre più invischiato nella vicenda di Sbarra (Loris Loddi), un piccolo malavitoso che gli comanda di spacciare per suo conto. Il quarto episodio invece si chiamerà “Platone”. Dante prenderà a cuore la situazione di Pin (Alessio De Lorenzi). Tenterà di invogliarlo a uscire di casa sfruttando il mito della caverna di Platone. Alla classe, invece, spiega l’amore come è concepito dallo stesso filosofo greco. Cecilia assiste alla lezione e ne resta conquistata. Sbarra affiderà a Manuel due incarichi: il primo è nascondere un’auto che scotta e il secondo è spacciare. A Dante non sfuggirà che sta succedendo qualcosa di anomalo a Manuel. Intuisce che si sta mettendo nei guai. Ne parlerà con Anita anche se per lui è davvero difficile avere con lei un confronto dopo l’esperienza difficile che li ha uniti in passato. Manuel organizzerà una festa per il compleanno di Chicca (Francesca Colucci). Poi, però, non si presenterà perché è insieme a Alice (Margherita Laterza), una donna più grande di lui per la quale ha preso una cotta. Manuel invia a Simone una foto con lei e il giovane non reagirà affatto bene…(agg. di F.D. Zaza).

Un professore, location: dov'è stata girata?/ La fiction con Alessandro Gassmann celebra le bellezze di Roma

Un professore, le parole dei protagonisti

La serie “Un professore” con protagonista Alessandro Gassman è composta da sei puntate, per un totale di dodici episodi. “Mi sono chiesto perché mi sia stato affidato questo ruolo. Sono stato un pessimo studente, forse perché avevo paura di andare a scuola, di sentirmi giudicato. Il mio Dante è sicuramente un docente fuori dal comune, non fatica a piacere a tutti, utilizza sistemi di insegnamento alternativi per entrare in comunicazione con i ragazzi”, ha detto l’attore in occasione della conferenza stampa di presentazione della fiction.

Anticipazioni Storia di una famiglia per bene 3a puntata/ Michele e Maria 7 anni dopo

Alla regia troviamo Alessandro D’Alatri: “Raccontare la dimensione scolastica nel periodo in cui le scuole erano chiuse a causa della pandemia è stata un’incredibile opportunità. Così, dopo quest’anno di didattica a distanza in cui la scuola è uscita dalle sue mura per entrare nelle case, sarà interessante tornare nelle case in autunno con questa originale proposta di fiction”, ha detto il regista. La seconda puntata andrà in onda giovedì 18 novembre in prima serata su Rai 1.

Anticipazioni Un professore, seconda puntata: Dante, Anita e il segreto del loro passato

Ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction “Un professore”, in onda giovedì 18 novembre. Nel primo episodio dal titolo “Kant” Dante spiega alla classe il filosofo tedesco e la legge morale. Il professore incontra per la seconda volta Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si sono conosciuti in passato, in quanto lui non ne ha mai parlato con il figlio Simone. Dante, che ha un vero debole per le donne, resta affasciato da Cecilia, mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori. Manuel, invece, finisce nei guai: il ragazzo si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso.

Nel secondo episodio intitolato “Platone” Dante cerca di scuotere Pin e per convincerlo a uscire di casa gli racconta il mito della caverna di Platone. In classe, invece, spiega l’amore secondo il filosofo greco. Cecilia assiste alla lezione e resta conquistata dal professore. Intanto Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA