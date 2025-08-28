Anticipazioni Un Professore 3: nel cast new entry due attori amatissimi da Che Dio ci aiuti e altre fiction: chi sono e che ruolo avranno

Anticipazioni Un Professore 3, arrivano nel cast due attori amatissimi: Nicole Grimaudo è la preside Irene Alessi

Continuano ad andare in onda le repliche di Un professore 2 ma l’attenzione è tutta rivolta verso la nuova stagione che prenderà il via a novembre. E dalle anticipazioni Un Professore 3 si scopre che le novità non mancheranno e ci sarà dai clamorosi colpi di scena nelle trame degli amati protagonisti, dal ritorno di fiamma per i personaggi di Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi (nei panni rispettivamente del professore Dante Balestra e di Anita) fino alla nascita di una storia d’amore per Manuel e Simone (Damiano Gavino e Nicolas Maupas).

Anticipazioni Forbidden fruit, 29 agosto 2025/ Yildiz trova un lavoro, Ender per far ingelosire Halit...

Tuttavia, le anticipazioni Un Professore 3 svelano che ci saranno anche delle new entry nel cast che porteranno non poco scompiglio. Si tratta di due attori amatissimi e molto conosciuti dai telespettatori. La prima è Nicole Grimaudo che interpreterà la nuova preside del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Roma Irene Alessio. Gli spoiler non si sbilanciano più di tanto ma lasciano intendere che creerà non poco scompiglio nelle trame soprattutto a Dante Balestra. E non sarà l’unica new entry interessante.

Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata 3 settembre 2025/ Accuse di molestie al Gaffney: è panico

Un Professore 3, arriva Tommaso Donadoni da Che Dio ci aiuti: chi è Thomas

E gli spoiler clamorosi non sono finiti qui, stando alle anticipazioni Un Professore 3 nel cast della nuova stagione ci sarà anche Tommaso Donadoni, astro nascente delle serialità italiana già destinato a conquistare per il suo talento. Il nome forse è poco noto ma i telespettatori di Rai lo riconosceranno perché, nella scorsa stagione, ha impersonato Lorenzo Riva in Che Dio ci aiuti. Adesso è pronto a vestire i panni di Thomas uno studente che arriverà al Liceo Da Vinci con un passato burrascoso alle spalle.



Chiudono il cerchio delle new entry nel cast di Un Professore 3 Dario Aita che vestirà i panni del nuovo docente professore di fisica Leone Rocci, ex allievo di Dante Balestra e che quest’ultimo ha un conto in sospeso. Infine chiudono il cast i giovanissimi Rita Cavallaro e Filippo Brogi. Per quanto riguarda, infine, il quando andrà in onda Un Professore 3 c’è la data d’inizio ufficiale: giovedì 22 novembre 2025 sempre in prima serata su Rai1.