Anticipazioni Un professore 3, Nicolas Maupas si lascia scappare uno spoiler? "Nel finale di stagione il pubblico potrebbe reagire bene o male"

Anticipazioni Un professore 3, Nicolas Maupas lancia lo spoiler su Simone e Manuel? “Nel finale di stagione…”

In attesa della nuova stagione, Rai 1 ha deciso di mandare in onda ogni giovedì in prima serata le repliche della scorsa stagione della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas. E proprio il giovane attore che si è fatto conoscere con il ruolo di Filippo O’ Chiattill in Mare Fuori durante un’intervista concessa al Festival di Giaffoni si è lasciato scappare delle piccole anticipazioni Un professore 3. Al centro delle trame della fiction, infatti, c’è il rapporto tra Simone e Manuel.

Anticipazioni Watson fiction Canale 5, prossima puntata 26 agosto 2025/ Torna una vecchia conoscenza di John

La storia d’amore tra Simone e Manuel ha catturato l’attenzione del pubblico. I due adolescenti in queste prime stagioni hanno capito di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro, è una storia tra due giovani raccontata senza cliché, stereotipi ed etichette e forse proprio per questo è il fulcro dell’intera serie. E per questo i telespettatori attendendo impazientemente la nuova stagione per scoprire come si evolverà la storia tra Simone e Manuel in Un Professore 3. Al giovane attore è stato chiesto cosa succederà nel finale di stagione e come potrebbe reagire il pubblico e la risposta di Maupas è stata molto sibillina: “Finale di stagione? Non lo so come reagirà al pubblico può essere sia bene come male no scherzo spero bene.”



Ascolti Watson sono un flop e Mediaset corre ai ripari/ Fiction di Canale 5 raddoppia la messa in onda

Anticipazioni Un professore 3, Nicolas Maupas e il rapporto con Damiano Gavino: “Ci vogliamo bene”

Durante l’intervista Nicolas Maupas ha definito la fiction di Rai 1 come “casa” ed ha ammesso di ritenersi molto legato al suo personaggio con il quale è cresciuto e che è arrivato al cuore dei telespettatori con la sua storia che ha fornito una rappresentazione importante nel panorama delle serie tv italiane. Ha ammesso di aver ricevuto apprezzamenti e ringraziamenti da parte di altri giovani per il modo in cui il tema è stata trattato: “Sono molto legato al personaggi di Simone perché sono sei anni di storie, me lo porto dietro e ci sono molto affezionato.”

Come finisce La ragazza alla pari, anticipazioni ultima puntata 21 agosto 2025/ Zoe incinta rischia di morire

L’attore che nella fiction è il figlio del prof di filosofia Dante Balestra (Alessandro Gassman) e che quest’anno sarà alle prese con l’importante traguardo della maturità. “L’anno della maturità… ci diamo anche del tempo per perderci” ha rivelato Nicolas al Giffoni Film Festival mentre infine a proposito dell’affiatamento con Damiano Gavino (l’attore che interpreta Manuel) ha aggiunto: «Io e Damiano ci vogliamo bene… probabilmente è anche una bella storia». Svelate queste piccole anticipazioni Un professore 3 non resta che ricordare che la nuova stagione andrà in onda a partire da giovedì 22 settembre 2025 in prima serata su Rai 1.