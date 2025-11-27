Anticipazioni Un professore 3 prosima puntata: cosa accadrà tra Simone e Thomas?

Dopo le grandi emozioni raccolte nella puntata d’esordio di giovedì scorso e questa sera, Un professore 3 torna con la terza puntata della fiction. Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi riprendono posto sul piccolo schermo, dopo essersi riavvicinati sentimentalmente al termine della prima puntata prosegue questo loro nuovo legame tra di loro. Riuscirà a resistere nel tempo o Dante e Anita hanno semplicemente ceduto alla passione?

Avranno nuove gatte da pelare e il lavoro congiunto a scuola andrà a creare delle nuove interessanti vicende. Ma cosa ne sarà di Manuel? Lo abbiamo visto lasciare la scuola per approdare in Germania a Francoforte dopo aver scoperto che la reale volontà della ex ragazza che stava per sposare era quella di riavvicinarsi al padre di sua figlia, nella speranza di vederla affidata nuovamente e poterla riabbracciare una volta per tutte.

Anticipazioni Un professore 3: Thomas e Simone si allontanano?

Ancora una volta torneranno al centro delle scene le vicende di Thomas e Simone, i due si sono riavvicinati ancora una volta in trasmissione. Cosa ne sarà del loro legame? Una notte di passione si è chiusa con un niente di fatto, la scomparsa di Thomas getterà il povero e sfortunato Simone ancora una volta in crisi.

Manuel è uno dei pilastri del racconto e il pubblico aspetta di scoprire il suo destino. Il ragazzo difficilmente non riapparirà nel corso delle puntate, anche visto che gli esami di maturità incombono.

