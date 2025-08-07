Anticipazioni Un Professore 3, quando torna in onda e data d'inzio: Dante e Anita tornano insieme? Spoiler Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann

Quando torna in onda Un professore 3: c’è la data precisa! Anticipazioni dal set

La seguitissima fiction di Rai1 con protagonista Alessandro Gassmann torna in onda questa sera, giovedì 7 agosto 2025, con le puntate in replica della seconda stagione tuttavia l’attenzione è rivolta alla prossima, già confermata in palinsesto ma quando torna in onda Un professore 3? Stando a quanto riporta anche CiakGeneration l’attesa è finita e finalmente c’è una data precisa d’inizio di Un Professore 3: giovedì 20 novembre 2025 sempre in prima serata. Le puntate della nuova stagione saranno sei e l’ultima andrà in onda giovedì 18 dicembre 2025.

Cresce l’attesa dunque per la nuova stagione della fiction di successo di Rai 1 che mescola con efficacia tematiche diverse come le difficoltà adolescenziali ma anche le dinamiche familiari e le riflessioni filosofiche. Le vicende del professore dei filosofia Dante Balestra e dei suoi alunni sono pronte ad appassionare i telespettatori di Rai1. Il calendario della messa in onda della nuova stagione prevede sei appuntamenti a partire dal 20 novembre con un raddoppio domenica 14 e giovedì 18. Novità riguarderanno anche il cast con l’ingresso di nuovi personaggio interpretati da Dario Aita e Nicole Grimaudo

Anticipazioni Un professore 3 nuove puntate: Dante e Anita tornano insieme? Lo spoiler di Claudia Pandolfi

Per quanto riguarda le anticipazioni Un Professore 3 è Tv Sorrisi e Canzoni che nei giorni scorsi ha svelato gli spoiler più clamorosi raggiungendo gli attori sul set. La trama sarà concentrata sull’esame degli studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci che si stanno preparando per l’esame di maturità passaggio fondamentale nella vita di ogni ragazzo. Le novità però saranno tante a cominciare dall’arrivo di un nuovo insegnate di fisica, Leone (Dario Aita), che sin da subito sarà apprezzato dai suoi alunni e che era un ex allievo proprio di Balestra con il quale però si scoprirà che c’è un rapporto in sospeso.

Al centro delle trame, inoltre, ci sarà ancora la storia d’amore tra Dante e Anita torneranno insieme in Un Professore 3? Il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi nelle nuove puntate non sarà solo la mamma di Manuel ma anche la prof di inglese della quinta B. E mentre Alessandro Gassmann ammette generico che ‘la scrittura è la più forte di tutte’, Claudia Pandolfi si sbilancia sul rapporto tra i loro personaggi: “Lei e Dante si sono voluti bene, ma si sono lasciati, non stanno più insieme. Però c’è un però…E lo scoprirete!”