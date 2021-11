ANTICIPAZIONI UN PROFESSORE QUARTA PUNTATA/ Il segreto di Dante e la reazione di…

Un professore, quarta puntata 2 dicembre

La fiction “Un professore”, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, è ormai giunta al giro di boa: siamo a metà della storia di Dante Balestra, il carismatico professore di filosofia che nasconde un doloroso segreto. Dante ha scoperto che il figlio Simone è innamorato di Manuele vorrebbe parlare con lui, ma il ragazzo continua a mantenere le distanze dal padre. Simone trova il coraggio di baciare Manuel, ma il ragazzo lo respinge: umiliato e deluso, il ragazzo decide di andare dalla madre a Glasgow. Anche Anita ha capito di essere innamorato di Dante: ma la donna presto scoprirà il segreto di Dante e niente sarà più come prima. Intervistato da FanPage, Damiano Gavino, attore che interpreta Manuel, ha parlato dell’evolversi del rapporto tra il suo personaggio e Simone: “Posso dire solo di aspettare…aspettare fiduciosi mi sembra un po’ troppo, però dico di aspettare e di guardare la serie perché ne vale la pena”.

Le dichiarazioni di Nicolas Maupas

La quarta puntata della fiction “Un professore” andrà in onda tra una settimana, giovedì 2 dicembre in prima serata su Rai 1. Nei prossimi episodi Simone, il figlio di Dante, interpretato da Nicolas Maupas vivrà dei momenti molto intensi e difficili: dopo aver baciato Manuel, deciderà di lasciare Roma e raggiungere la madre a Glasgow. “Simone è un personaggio che conosce diverse fasi. È un ragazzo che si trova nel bel mezzo dell’adolescenza e questo lo porterà a confrontarsi con altre realtà che fanno parte della sua vita privata e personale o che risultano esterne a questa. È un ragazzo scorbutico a volte perché non accetta dei lati di sé. Per questo, reagisce con violenza. Nel corso della storia, Simone troverà la sua identità”, ha detto il giovane attore a SuperGuida Tv. Nicolas Maupas è anche tra i protagonisti della serie tv “Mare fuori 2” in onda su Rai 2.

Anticipazioni Un professore, quarta puntata: Simone litiga con il padre Dante

Ecco le anticipazioni della quarta puntata della fiction “Un professore”, in onda giovedì 2 dicembre. Nel primo episodio dal titolo “Michel Foucault” Dante tiene una lezione sul sociologo francese perseguitato perché omosessuale: vuole far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Dante cerca anche un confronto con Simone, ma il ragazzo non vuole aprirsi. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: Manuel è davvero nei guai come sospettavano. Simone si offre di aiutare Manuel a rubare un’auto uguale per ricavare pezzi di ricambio. Anita lascia Ettore e chiama subito Dante, ma il professore è con Cecilia e non risponde alla chiamata.

Nel secondo episodio “Guy Debord” la classe visita il museo diretto da Cecilia. Simone bacia Manuel, che lo respinge, umiliandolo. La visita viene interrotta da un video osé di Monica postato dal suo ex fidanzato. Dante tiene una lezione su Guy Debord, mentre i ragazzi improvvisano uno spogliarello fra i banchi, per mostrare solidarietà a Monica. Simone scopre che Dante ha una relazione con Cecilia e litigano di nuovo. Il ragazzo decide di andarsene e di raggiungere sua madre, a Glasgow.



