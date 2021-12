Anticipazioni Un Professore sesta puntata/ Dante affronta il suo passato

Un professore, finale di stagione 16 dicembre

La sesta e ultima puntata della fiction “Un professore” andrà in onda tra una settimana, giovedì 16 dicembre in prima serata su Rai 1. La fortunata serie – 22.2% di share, 4.653.000 di spettatori e trending topic su Twitter – è già giunta a conclusione e i fan si chiedono se le avventure del professore Dante Balestra avranno un seguito. Intervistato da SuperGuida TV, il regista Alessandro D’Alatri ha lasciato intendere che ci sarà probabilmente una seconda stagione: “Penso che ci sarà una seconda stagione. Dipenderà molto dagli ascolti che la serie avrà in queste settimane. Sono fiducioso. E’ un piccolo squarcio nella proposta della Rai che ha alzato sempre più la qualità dei prodotti”. In attesa della conferma ufficiale, nel finale di stagione scopriremo finalmente il dramma che ha segnato la vita di Dante.

Anticipazioni Un professore, sesta puntata

Ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 16 dicembre. Nel primo episodio dal titolo “Rousseau” Dante chiede scusa ad Anita per come l’ha trattata, ma il professore non riesce ancora a parlare del suo passato, soprattutto con il figlio Simone. Dopo la festa clandestina la scuola è inagibile e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? Dante è stato sospeso perché che per coprire Simone ha dichiarato di avergli dato le chiavi della scuola. A sorpresa, Lombardi difende il collega ma poi ha un malore. Simone prova a parlare con Manuel di quanto successo alla festa, ma viene respinto. Deluso, Simone va da Sbarra e si offre di lavorare per lui. Pin riesce a raccontare a Dante l’episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia.

Nell’ultimo episodio “Nietzsche” Manuel si confida con Dante e ammette di aver lavorato per Sbarra. Inoltre gli rivela che ora è Simone a lavorare per Sbarra che gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e trova conforto in Anita. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita e finalmente ad affrontare quel nodo irrisolto…

