Anticipazioni Una vita puntata 7 giugno/ Guillermo folgorato da Azucena

Una vita, le nuove puntate su Canale 5

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” è stato inaugurato il ristorante gestito da Imma e Guillermo. Ramon decide di trasferirsi a casa di Felipe, che durante crisi nervosa cade per terra e si ferisce col vetro. L’avvocato si riprende dalla brutta caduta ma la convivenza con Ramon è tutt’altro che serena: i due litigano continuamente! Jacinto e Fabiana chiedono a Lolita di intervenire, ma la donna è così arrabbiata con Ramon per essere andato via di casa che non vuol essere coinvolta nella questione. Occhi puntati sui nuovi arrivati ad Acacias: David e Valeria sono una falsa coppia, la giovane è in realtà sposata con Rodrigo, che si trova sotto la protezione di Aurelio Quesada perché in pericolo. Ma ancora una volta Aurelio non è del tutto sincero: nasconde tutte le lettere che Valeria gli chiede di far recapitare al marito…

Una vita, anticipazioni puntata 5 giugno/ Violenta lite fra Lolita e Ramon

Una vita, anticipazioni puntata 7 giugno

Nella prossima puntata di “Una vita”, in onda martedì 7 giugno su Canale 5, Guillermo resta folgorato da Azucena: arrivato a calle Acacias con la nonna Inma per gestire il Nuovo Secolo XX, il ragazzo rimane piacevolmente colpito dalla figlia di Hortensia e nipote di Rosina. Nonostante Rosina faccia di tutto per salvare le apparenze, Hortensia le chiede se lei e Liberto sono in rovina. Ma Rosina decide di mentire alla sorella, tranquillizzandola sull’economia familiare. Genoveva, adesso la moglie di Aurelio, si interessa di Felipe, ma Ramon dice a Bellita che l’avvocato è ormai solo uno spettro dell’uomo che era una volta passato.

LEGGI ANCHE:

Una vita, anticipazioni puntata 4 giugno/ Ramon va su tutte le furieUna vita/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Aurelio e Genoveva tornano ad Acacias

© RIPRODUZIONE RISERVATA