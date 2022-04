Anticipazioni Un’altra verità/ Seconda puntata 4 maggio: nuove vittime nel Biarriz

Seconda puntata Un’altra verità: le anticipazioni 4 maggio

C’è già grande attesa per la seconda puntata di “Un’altra verità“, la fiction trasmessa su Canale 5. La caccia alle anticipazioni è partita, ma bisogna partire in primis dalla data della messa in onda della prossima puntata. L’appuntamento è per il prossimo 4 maggio, quando verranno trasmessi il terzo e quarto episodio della serie thriller. Nel primo abbiamo conosciuto Audrey, sopravvissuta ad un serial killer che seminava il terrore nel Biarriz. La sua memoria torna a galla quando con un nuovo delitto. Lei non ha dubbi: il serial killer è tornato, quindi vuole fermarlo. Dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza, Madeleine, Pauline, la figlia del commissario Joseph, sarà determinata a portare avanti il caso, nonostante le difficoltà in quanto è all’ottavo mese di gravidanza. Ma a causa di un malore, la procuratrice deciderà di sollevarla dal caso. La donna però non mollerà, infatti andrà avanti nella sua ricerca della verità sul seria killer Itsas, chiedendo di avere al suo fianco il padre ad aiutarla sul caso.

Un'altra verità/ Anticipazioni prima puntata 27 aprile: Audrey ritrova Itsas

Seconda puntata Un’altra verità: il quarto episodio

Invece nel quarto episodio di Un’altra verità, l’ultimo della seconda puntata che andrà in onda la settimana prossima, i genitori di Elaura non troveranno più la ragazza, ma faranno una triste scoperta: la giovane è morta, infatti il corpo della ragazza viene trovato sulla spiaggia. A questo punto la trama della fiction ricorda vagamente la storia de Il silenzio dell’acqua. Nella seconda puntata, dunque, c’è il ritorno di Audrey nella cittadina della costa basca, dove ritrova vecchi amici, ma appunto scopre che c’è qualcosa di strano nella serie di omicidi che coinvolgono giovani donne. Se i casi sembrano simili a quelli accaduti 16 anni prima, quando lei era ancora una ragazza, differiscono però per il modus operandi. Infatti, inizialmente non ritiene che sia lo stesso serial killer, ipotizzando si tratti di un imitatore. Ma la trama della fiction Un’altra verità è molto compressa, quindi emergono nuovi dubbi e sospetti.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni The Good Doctor 5 decima puntata 4 maggio/ Lea incoraggia Shaun e...The Good Doctor 5/ Anticipazioni puntata 27 aprile 2022: Shaun si dimette e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA