Anticipazioni Uomini e Donne, 7 ottobre 2025: Tina scatenata contro Gemma, il pubblico esplode tra risate e applausi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Mario conosce Gemma, Megghi, Marina e Valeria

Cosa svelano le Anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, 7 ottobre 2025? Torna come sempre un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi su Canale 5, commentato dagli storici opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Nella puntata di oggi torna Gemma che viene presa in giro ancora una volta da Tina: “Sembri la moglie di un capo indiano, sei uguale. I lineamenti ci sono“. Poco dopo, la Galgani si siede di fronte a Mario Lenti ma non è sola.

Il cavaliere, infatti, sta conoscendo ben quattro dame: Gemma, Megghi, Marina e Valeria. A quel punto Tina Cipollari lo schernisce guardando il modo in cui ha fatto l’appello alle donne sedute di fronte a lui. Come procederà la loro conoscenza? Si passa poi a Francesco S. e Federica: tra i due è scattato un bacio, ecco cos’hanno detto. “C’è stato un bacio della buonanotte molto innocente“, spiega lei, mentre lui controbatte: “Cinque o sei baci della buonanotte, abbiamo fatto tutta la settimana“.

Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea tornano in studio, lo strano abbraccio

Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne mandate in onda oggi dal profilo ufficiale del programma, ecco che rivedremo anche Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, i quali si sono lasciati a luglio dopo lunghi mesi di passione e romanticismo. Nonostante sembrasse tutto perfetto e avessero parlato anche di convivenza, la notizia della rottura ha sconvolto i fan che pensavano ad un futuro roseo per Barbara. Poco tempo fa anche Lorenzo Pugnaloni aveva detto la sua a riguardo spiegando di non aver mai creduto in lui: “Hanno cavalcato un po’ l’onda per un’ospitata e via. Io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui che l’ha usata solamente per farsi conoscere”.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Barbara De Santi sembra furiosa con Ruggero. I due si abbracciano, lui le sussurra qualcosa all’orecchio e lei risponde così: “Sì non è il modo di salutare una persona che non vedi da tre mesi“. Cosa sarà successo? Non ci resta che aspettare la puntata, in onda come sempre su Canale 5 dalle ore 14.45 fino alle 16 e visibile anche su Mediaset Infinity in Streaming e On Demand.