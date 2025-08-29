Non solo Flavio Ubirti e Cristiana Anania: a Uomini e Donne sta per arrivare un'altra tronista che lascerà tutti di stucco.

Nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne arriverà un’altra tronista. Dopo la presentazione di Flavio Ubirti, arrivato direttamente da Temptation Island 2025 e di Cristiana Anania, 22enne spekear radiofonica, arriveranno altri tronisti tra cui una donna come ha svelato Amedeo Venza sui social. Uomini e Donne aprirà lo studio nuovamente i prossimi 2 e 3 settembre 2025 e, probabilmente, in quell’occasione, sarà ufficialmente presentata la nuova tronista. Il nome resta top secret ma stando ad un’indiscrezione pubblicata su Instagram dallo stesso Venza, stupirà tutti.

Giuseppe Molonia: "Uomini e Donne? Partenza con il botto"/ "Quando parlerà della mia nuova relazione"

Sul web, così, è ufficialmente partito il countdown per le nuove registrazioni di Uomini e Donne ma anche per la presentazione della nuova tronista che, probabilmente, sarà affiancata anche da un ulteriore tronista uomo, ma chi potrebbe accomodarsi sul trono al punto da riuscire a spiazzare tutti?

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Il nome che il pubblico di Uomini e Donne accoglierebbe a braccia aperte come tronista è sicuramente quello di Sarah Esposito, protagonista di Temptation Island 2025 ed ex fidanzata di Valerio. Sarah, tornata ufficialmente single dopo la fine della storia, è il nome che in tanti desiderano vedere sul trono di Uomini e Donne.

Giovanna Abate svela retroscena Uomini e Donne: "Giulio Raselli? Delusione"/ "Il rapporto oggi con Sammy"

Tuttavia, nelle scorse settimane, si è parlato anche della possibilità di un’ex concorrente del Grande Fratello ma ad oggi non ci sono nomi ufficiali. Non è da escludere, dunque, che la prossima tronista possa arrivare direttamente da Temptation Island esattamente come accaduto nella scorsa stagione con Martina De Ioannon che ha dato vita ad uno dei troni più belli e amari.