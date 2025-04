Anticipazioni Uomini e Donne, nata una nuova coppia nel Trono Over: scatta il bacio tra Morena Farfante e Francesco R.

Ieri, lunedì 28 aprile 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni su quello che succederà nelle prossime puntate le ha fornite come sempre l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, e tra il ritorno in studio di lacrime di Cristina Ferrara per corteggiare Gianmarco Steri ed Arcangelo che ha chiuso con Gemma Galgani è passata in sordina la nascita di una nuova coppia a Uomini e Donne: Morena Farfante e Francesco R. L’esperto del programma, infatti, ha rivelato che la storia dama del parterre ed il nuovo cavaliere si sono mostrati sempre più complici e affiatati.

A Uomini e Donne Morena Farfante e Francesco R. si stanno frequentando già da diverso tempo anche alle loro vicende nel corso delle puntate viene dedicato poco spazio. La loro conoscenza però procede a gonfie vele e spesso in studio si sono concessi più di un ballo insieme. Adesso però stando alle anticipazioni Uomini e Donne sembra proprio che la loro conoscenza diventerà sempre più intima e scatterà un bacio tra Morena Farfante ed il nuovo cavaliere Francesco R. durante un ballo al centro studio. Le anticipazioni non svelano altro ma sembra proprio che stia nascendo una nuova coppia nel Trono Over di Uomini e Donne: i due lasceranno presto il programma insieme come faranno nelle prossime puntate Giuseppe e Rosanna?

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che scatterà il bacio tra Morena Farfante e Francesco R. nelle prossime puntate ma chi è il nuovo cavaliere? Sull’uomo le informazioni sono pochissime, è sicuramente un bell’uomo con un’età di circa quarant’anni. Molte più informazioni, invece, si hanno su Morena Farfante, catanese di professione Make Up Artist presente nel parterre dalla scorsa edizione. Ad Uomini e Donne è entrata e poi ha iniziato delle lunghe e turbolente relazioni prima con Mario Cusitore e poi con Alessio Pili Stella e con Damiano Foti ed adesso sembrerebbe aver trovato l’amore con Francesco R.