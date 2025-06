Anticipazioni Uomini e Donne: chi saranno i nuovi tronisti

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre con una nuova stagione che si aprirà con la presentazione dei nuovi tronisti. Nonostante nell’ultima stagione, il trono classico non sia stato molto fortunato avendo avuto solo due scelte ovvero quella di Martina De Ioannon e quella di Gianmarco Steri che hanno rispettivamente scelto Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, a settembre, Maria De Filippi punterà ancora sul trono classico per il quale c’è già un nome in pole. La grande favorita, infatti, resta Nadia Di Diodato che, durante il suo percorso da corteggiatrice, ha conquistato la stima e la fiducia di Maria e della sua redazione.

Sul trono, tuttavia, arriveranno anche altri tronisti e se qualcuno potrebbe essere totalmente sconosciuto o arrivare da Temptation Island 2025, in partenza da giovedì 3 luglio 2025, non si esclude neanche la possibilità che Maria De Filippi offra il trono ad un protagonista storico del trono over che non ha ancora trovato l’amore.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi ci sarà del trono over

Come sempre, nella nuova stagione di Uomini e Donne sarà dato ampio spazio al trono voer dove dovrebbero esserci importanti ritorni. Oltre a quelli attesissimi di Gemma Galgani e Sabrina Zago, unite dalle numerose delusioni sentimentali vissute nel corso della stagione, potrebbero tornare nel parterre due dame che, dopo aver lasciato il programma in coppia, sono tornate immediatamente single ovvero Margherita Aiello e Gloria Nicoletti.

Nel parterre del trono over, come capita in ogni stagione, ci saranno sicuramente nuove dame e nuovi cavalieri e c’è chi si augura di poter rivedere nel programma anche Cosimo Mino Dadorante, il 47enne pugliese che ha provato a conquistare il cuore di Tina Cipollari senza riuscirci. Con la bionda opinionista è nata una bella amicizia ma non l’amore e con Maria De Filippi che gli ha lasciato le porte aperte, il trono over potrebbe accoglierlo.

