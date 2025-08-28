Anticipazioni Uomini e Donne, chi è Federico il corteggiatore della nuova tronista Cristiana Anania: feeling alle stelle già alla prima esterne

Chi è Federico, il corteggiatore di Cristiana Anania di Uomini e Donne: prima esterna ricca di feeling

Sta andando nel vivo questa nuova edizione del dating show di Canale 5 e nelle registrazioni che si sono tenute ieri, mercoledì 27 agosto 2025, i due nuovi tronisti stanno conoscendo i loro corteggiatori. E dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni pare che stia nascendo un certo feeling tra la nuova tronista Cristiana Anania ed un corteggiatore in particolare.

Al momento le anticipazioni Uomini e Donne non si sbilanciano più di tanto ma è certo che nelle prossime puntate del dating show vedremo la nascita di un feeling particolare tra la tronista Cristiana ed il corteggiatore Federico. Sul ragazzo per il momento le informazioni sono nulle ma l’esperto del programma rivela che sebbene l’esterna sia stata conoscitiva tra i due è nata già una sintonia evidente e chissà che nelle prossime registrazioni non si sviluppi maggiormente.

Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne tra prime esterne con i corteggiatori ed eliminazioni

Sveglia, giovanissima e con le idee chiare la nuova tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania stando alle anticipazioni rivelerà subito di che pasta è fatta, si è definita simpatica, solare e piena di energia ma anche un po’ permalosa a volte. Nelle prossime puntate, infatti, da una lato assisteremo alla prima esterna con il corteggiatore Federico ma dall’altra ci sarà spazio anche per l’eliminazione di un paio di ragazzi che non hanno attirato subito il suo interesse. Ed a proposito dei corteggiatori di Cristiana, tra di loro c’è anche una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5 Jakub Bakkour ex tentatore di Temptation Island 2025. Infine una chicca, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno espresso il loro parere positivo su entrambi i tronisti.