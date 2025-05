Anticipazioni Uomini e Donne: ex corteggiatori e corteggiatrici sul trono?

La stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine ma già si pensa alla prossima stagione durante la quale Maria De Filippi darà ancora spazio alle dame e ai cavalieri del trono over ma, soprattutto, cercherà di mettere nuovamente in risalto il trono classico che, nella stagione in corso, non ha appassionato più di tanto il pubblico. L’unica che è riuscita ad incollare i telespettatori davanti ai teleschermi è stata Martina De Ioannon che ha dato vita ad un trono intenso e molto emozionante che si è concluso con la scelta di Ciro Solimeno. Dal trono di Martina è arrivato, poi, l’attuale tronista Gianmarco Steri, prossimo alla scelta.

Gianmarco, tuttavia, dopo aver conquistato tutti come corteggiatore, non è riuscito a fare lo stesso da tronista. Da Steri, il pubblico si aspettava un trono più intenso ed emozionante rispetto a quello che ha fatto e, con la stagione ormai ai capitoli finali, il pubblico spera che, per la prossima stagione, tutto cambi.

I nomi dei probabili tronisti di Uomini e Donne

Chi saranno i tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne? Per fare un pronostico è ancora presto, ma per il momento, i nomi più gettonati sono quelli di Francesca Polizzi, l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che ha lasciato la trasmissione nelle scorse puntate. Francesca, tuttavia, ha già spiegato di non sentirsi adatta per quel ruolo ma a settembre potrebbe cambiare tutto.

L’altro nome in pole, invece, è Francesca Tocca. La ballerina professionista di Amici, reduce dalla fine del matrimonio con Raimondo Todaro, potrebbe salire sul trono per cercare un nuovo amore. La presenza della Tocca sarebbe un vero colpaccio per Maria De Filippi.

