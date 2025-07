Spunta la clamorosa indiscrezione sugli ospiti delle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.

E’ ufficialmente partito il countdown per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. A fine agosto cominceranno le registrazioni delle puntate che cominceranno ad essere trasmesse su canale 5 a settembre. La data della prima puntata potrebbe essere il 22 settembre ma l’ufficialità ancora non c’è. Tuttavia, l’attesa tra i fan del programma è davvero tanta e, oltre alla curiosità di voler scoprire i nomi dei nuovi tronisti, c’è anche quella di capire se ci saranno ospiti durante le prime puntate.

Ogni anno, infatti, Maria De Filippi, durante le registrazioni delle prime puntate del dating show di canale 5, oltre a presentare ufficialmente i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over, dà spazio anche alle coppie che si sono formate nel corso della precedente stagione e, soprattutto, alle coppie di Temptation Island. Accadrà la stessa cosa anche quest’anno?

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono gli ospiti delle prime puntate

Maria De Filippi non delude i propri fan e, durante le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne ospiterà le coppie di Temptation Island 2025. Ad annunciarlo è Lorenzo Pugnaloni. “Nelle prime registrazioni rivedremo alcune coppie di Temptation Island, Sonia M e Alessio, Sonia B e Simone, Sarah e Valerio”, ha svelato l’esperto di gossip tramite il suo account Instagram.

Sonia e Alessio, Sonia e Simone, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Antonio arriveranno nello studio di Uomini e Donne per raccontare cos’è successo al termine dell’avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Con loro, naturalmente, ci saranno i tentatori e le tentatrici che hanno rappresentato una tentazione pericolosa per le coppie come Ary che, con Valerio, ha avuto un feeling speciale culminato in un bacio e nella promessa di rivedersi al termine del programma. Retroscena e dettagli clamorosi, dunque, saranno svelati da Maria De Filippi.

