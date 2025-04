Cristina Ferrara assente o ritorna ad Uomini e Donne? Anticipazioni: Trono di Gianmarco Steri sempre più nel caos

Non c’è pace per il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ed anche nella registrazione di ieri, domenica 27 aprile 2025, non sono mancati colpi di scena e risvolti spiazzanti. Facendo un passo indietro dopo le discussioni avvenute la scorsa volta, Gianmarco Steri ha raggiunto in camerino Nadia Di Diodato per un confronto e tra i due c’è stato un acceso scontro al termine del quale, tuttavia, entrambi hanno trovato un punto d’accorso suggellato da un bacio. E non è tutto perché il tronista ha portato in esterna anche Cristina Ferrara ed anche con quest’ultima è scattato un bacio.

Tuttavia poco dopo c’è stato un colpo di scena, dopo aver visto ‘l’esterna’ in camerino tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato in cui c’è stato un bacio, Cristina è sbottata. La corteggiatrice si è detta stanca e stufa del comportamento del tronista e soprattutto ha notato un palese interesse di quest’ultimo nei confronti della rivale. Insomma, per Cristina è ormai certo che sia Nadia la scelta di Gianmarco Steri e per questo si è alzata durante la registrazione abbandonando il programma. Oggi, 28 aprile 2025, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e ci si chiede cosa deciderà di fare la corteggiatrice: Cristina Ferrara sarà assente o ritornerà in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina Ferrera assente o ritornerà in studio nella registrazione di oggi?

Cristina Ferrara sarà assente o ritornerà in studio nella registrazione di oggi? Le anticipazioni Uomini e Donne non si sbilanciano in tal senso e dunque tutto è possibile, tuttavia, secondo gli esperti nonostante tutto la corteggiatrice potrebbe ritornare in studio per corteggiare Gianmarco Steri. Non è una novità, infatti, che sia Cristina che Nadia, le due corteggiatrici rimaste di Steri, spesso abbandonino il programma salvo poi fare un passo indietro e ritornare a corteggiarlo. L’unica che si è autoeliminata è stata Francesca Polizzi. È anche vero, tuttavia, che se la corteggiatrice è convinta che la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sia Nadia Di Diodato e non lei e che lui abbia le idee chiare non avrebbe alcun senso il suo ritorno. Insomma si vedrà cosa succederà nella registrazione di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi. Quel che è certo, tuttavia, è che il trono di Gianmarco Steri è sempre più nel caos tra segnalazioni e fake news.