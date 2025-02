Curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Andiamo a vedere cosa succederà dal 17 al 21 febbraio 2025 nel programma più amato di Maria De Filippi su Canale 5. Nelle puntate di questa settimana vedremo la famosa scelta di Francesca Sorrentino e Gemma Galgani, che ancora una volta si troverà di fronte ad un partner che non la vuole. Scendiamo nel dettaglio e scopriamo cosa succederà nel famoso salotto di Uomini e Donne.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano grandissimi colpi di scena. Uno fra questi il trono di Francesca Sorrentino che terminerà in modo molto brusco. La tronista sceglierà Gianluca dopo che l’altro corteggiatore Gianmarco Meo verrà scoperto a seguire i consigli del web. Non solo, Francesca Sorrentino scoprirà che il ragazzo fa parte di un’agenzia, cosa che aveva tenuto nascosto a tutti sin dall’inizio. Durante la puntata Gianmarco cercherà di giustificarsi dicendo di non averle mai mancato di rispetto e di essere sempre stato molto sincero con la ragazza. Dopo la grande delusione, Francesca Sorrentino deciderà di abbandonare il programma senza scegliere nessuno, ma nei camerini succederà l’inaspettato.

Come abbiamo accennato, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana che va dal 17 al 21 febbraio 2025, Francesca Sorrentino abbandonerà il trono. Delusa dai suoi corteggiatori si recherà poi in camerino, dove la raggiungerà Gianluca Costantino che proverà a parlare con lei. A quel punto, Francesca farà un passo indietro e ripenserà a come concludere il suo trono. I due si baceranno e lei comunicherà di aver scelto il ragazzo, ma la trasmissione non farà scegliere nessun petalo. Una fine decisamente amara.

Si passa poi a Gemma Galgani che invece continua a conoscere il cavaliere Salvo sceso dalle scale proprio per lei. Purtroppo, però, tra i due non scocca la passione e l’uomo deciderà di interrompere la conoscenza e di lasciare definitivamente il programma dato che voleva conoscere proprio la dama torinese. Successivamente ci sarà un piccolo scontro tra Agnese e Sabrina dato che Giuseppe si mostrerà interessato anche alla prima. Delusione dunque per la dama che pensava di aver ritrovato il principe azzurro.

