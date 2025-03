Anticipazioni Uomini e Donne dal 24 al 28 marzo 2025: trono over e trono classico

Comincia una nuova settimana e tornano le anticipazioni di Uomini e Donne che ci svelano cosa succederà ai tanto amati protagonisti del trono classico e del trono over. Tante sono le vicende che stanno coinvolgendo il parterre maschile e femminile, con Gloria furiosa con Damiano e Morena ancora nel mezzo. Intanto, Gianmarco Steri fa dietrofront e recupera il rapporto con Francesca Polizzi dopo un periodo di dissidi. Andiamo a vedere le anticipazioni di Uomini e Donne dal 24 al 28 marzo 2025.

Chi è Valentina, la dama di Uomini e donne/ Chiude con Alessio Pili Stella: "Non mi piace essere uno svago"

Partiamo dal percorso di Gianmarco Steri, che sta conoscendo tre ragazze: Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Le anticipazioni svelano che il ragazzo farà piangere una delle tre corteggiatrici, la quale abbandonerà lo studio ma verrà rincorsa dal parrucchiere romano che finalmente le dimostrerà di tenere molto al loro rapporto. Ma cos’è successo? Gianmarco porterà in esterna Cristina – che lo attrae molto fisicamente – e tra i due ci sarà un bacio bollente dove si vedrà tutta la loro passione. Francesca Polizzi non riuscirà a mostrarsi indifferente dopo aver visto il gesto fra i due e deciderà di uscire dallo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 24 marzo 2025/ Caos scelta Gianmarco Steri: Nadia si autoelimina?

Gianmarco Steri ritorna sui suoi passi con Francesca Polizzi: il gesto dopo il bacio a Cristina

Francesca Polizzi aveva già espresso a Gianmarco Steri la sua insofferenza nel vederlo felice in esterna con Cristina, soprattutto ha lamentato di non essere stata portata in esterna dopo il loro bacio. Quindi, deciderà di uscire, ma questa volta Gianmarco Steri deciderà di rincorrerla per rassicurarla e calmarla rispetto al loro rapporto. A sconvolgere gli equilibri ci sarà anche Nadia, convinta che fra Gianmarco e Cristina ci sia solo un’attrazione fisica. Così, il tronista la raggiunge in camerino e lei scoppierà in lacrime per via del fatto che i due non riescono proprio a raggiungere un accordo.

Chi è Gloria Nicoletti, dama di Uomini e Donne/ Lire con Damiano: "Ora voglio che sia tu a corteggiare me"

Regna il caos anche per i protagonisti del trono over, e stavolta al centro delle polemiche sono finiti ben tre personaggi: Damiano Foti, Morena Fanfante e Gloria Nicoletti. Le anticipazioni di Uomini e Donne dal 24 al 28 marzo 2025 raccontano che si formerà un nuovo triangolo, ma che Morena verrà subito liquidata da Damiano dato che secondo lui sarebbe troppo gelosa e possessiva. Il cavaliere, infatti, non ha più risposto alle sue telefonate confidandole di essere attratto da Gloria. Quest’ultima si arrabbierà dopo che il cavaliere avrà provato a far pace con Morena chiedendole di ballare e lo metterà alle strette dicendogli che se vuole davvero conoscerla allora deve essere disposto a corteggiarla.