Anticipazioni Uomini e Donne, dal 26 al 30 maggio 2025

Cosa succederà in quest’ultima settimana di Uomini e Donne? Si tratta delle ultime puntate prima della consueta pausa estiva che Maria De Filippi si prende fino agli inizi di settembre. La puntata finale è programmata per il 30 maggio 2025, ma attenzione, la scelta di Gianmarco Steri andrà in onda eccezionalmente in prima serata su Canale 5. Qui vedremo il tronista pronto a scegliere tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, le due corteggiatrici protagoniste di questa stagione del dating show. Passiamo quindi a scoprire le anticipazioni di Uomini e Donne per questa settimana che va da lunedì 26 maggio a venerdì 30.

Uomini e Donne, ex concorrente del GF sarà il nuovo tronista?/ Lo spoiler: "Accetterà l'invito di Maria"

Il protagonista di queste giornate sarà ancora una volta Gianmarco Steri, e secondo quanto si apprende dagli spoiler della settimana pare che fino all’ultimo il tronista farà credere al pubblico di essere innamorato di Nadia Di Diodato. Al contrario, al momento della scelta spiegherà di aver creato una bella sintonia con lei ma di non riuscire a sentire il tipico batticuore di quando si è convinti di volere una persona la proprio fianco. E qui viene il bello: nonostante la reazione composta, Nadia non conterrà la delusione e dirà di aver sempre saputo di questo epilogo.

Uomini e donne anticipazioni, Giovanni si dichiara a Francesca/ Colpo di scena nel dating show

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 26 al 30 maggio 2025

Secondo le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne dal 26 al 30 maggio 2025 sarà il turno di Cristina Ferrara, che seduta sulla sedia rossa scoprirà di essere la scelta di Gianmarco Steri. La ragazza risponderà di sì, e i due lasceranno sorridenti il programma. Ma le polemiche non cesseranno dato che Tina Cipollari e Nadia si scontreranno dando vita ad una lite piuttosto accesa. Conclusi i saluti e i convenevoli, sarà il turno del Trono Over.

Indovinate chi ritornerà in studio per l’ultima puntata di Uomini e Donne? In occasione della chiusura rivedremo Giuseppe e Rosanna, che dopo una piccola crisi dichiareranno di essere più innamorati che mai. Lei gli leggerà una lettera commovente dichiarandogli tutto il suo amore e tra le emozioni del momento partirà un’ultima sfida di ballo tra il cavaliere e Gianni Sperti che durante tutta la stagione del programma si sono scontrati mostrando il loro talento per la danza. Infine, si confronteranno anche Francesca e Giovanni Siciliano che dopo numerosi litigi sono tornati a sentirsi. Questa volta, il napoletano racconta di voler fare sul serio.

Alessio Pili Stella paparazzato con Claudia Lenti: gli ex Uomini e Donne ancora insieme?/ Lo scoop!