Anticipazioni Uomini e Donne, dal 3 al 7 marzo 2025: Gianmarco Steri elimina Francesca Polizzi? I dub bi del tronista

Scopriamo oggi le anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana che va dal 3 al 7 marzo 2025. Il dating show di Maria De Filippi continua in grande stile con il trono di Gianmarco Steri e con Tina Cipollari, anche lei tronista in questa edizione del programma. Come procede la sua conoscenza con Cosimo Durante e Angelo? Andiamo subito a vedere cosa succederà questa settimana nel dating show più amato di Canale 5. Si attende una settimana importante per Uomini e Donne, che vedrà Gianmarco Steri avere dei dubbi su Francesca Polizzi.

La corteggiatrice, che lo aveva colpito per la sua grande spensieratezza e intelligenza, lo sottoporrà a qualche piccolo dubbio sul loro rapporto. Per capire meglio cosa prova nei confronti delle ragazze, Gianmarco Steri deciderà di portare Cristina e Francesca al mare, per vivere un’esterna serena e pensare ai suoi sentimenti verso di loro. Inizialmente ha sfidato Francesca Polizzi a mettersi in costume, mentre lei lo punzecchia sfidandolo a buttarsi in acqua. Una volta chiamato in studio da Maria De Filippi, Gianmarco Steri spiegherà di non essere convinto del loro rapporto, svelando di vederla più come un’amica che come una fidanzata.

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 3 al 7 marzo 2025: Tina Cipollari fa shopping a Parigi

Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne, ammette di esserci rimasta molto male, ma parlando con il tronista si renderà conto di avere anche lei un feeling più amicale. Con Cristina, invece, il ragazzo sente una certa alchimia, cosa che lo spinge a continuare con lei. Si passa poi a Tina Cipollari che sta portando avanti un trono esilarante indecisa tra il frizzante Cosimo e il timidissimo Angelo. I due corteggiatori stanno facendo di tutto per conquistare il suo cuore molto esigente, tra regali costosissimi e promesse di una vita agiata. Nelle ultime puntate, Tina ha deciso di fare un viaggio con Cosimo in quel di Parigi, per conoscerlo meglio e capire se sarà l’uomo della sua vita.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci raccontano che questa settimana dal 3 al 7 marzo 2025 vedremo Tina Cipollari e Cosimo in quel di Parigi. L’uomo ha deciso di invitarla nella capitale francese pagando tutto a sue spese. Le ha promesso tanti regali portandola nei negozi più in della città, e l’opinionista di Uomini e Donne non vede l’ora di lasciarsi andare allo shopping sfrenato, tra Cartier, Celine e tanti altri brand con la carta di credito di Cosimo. Con lui sembra trovarsi estremamente a suo agio. Insomma, se son rose fioriranno!