Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 22 aprile 2025: Francesca Polizzi lascia il trono di Gianmarco Steri? Tutti gli indizi

C’è molta attesa per la registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 22 aprile 2025 e soprattutto sul Trono Classico di Gianmarco Steri che è sempre più nel caos. Gli occhi sono puntata soprattutto su una sua corteggiatrice in particolare: Francesca Polizzi. Stando alle ultime indiscrezioni, rumor ed indizi sui social sembrerebbe proprio che Francesca sia pronta a lasciare il trono di Gianmarco Steri ed abbandonare il programma. La conoscenza tra la corteggiatrice ed il tronista è partita subito nel migliore dei modi. I due erano in piena sintonia ed è stata la prima con cui è scattato un bacio.

Alessio Pili Stella, dura lite con Valentina Vitale a Uomini e Donne/ "Hai rotto. Sei bugiarda"

Successivamente però la loro chimica si è sempre più affievolita, Gianmarco ha concentrato la sua conoscenza nelle altre due corteggiatrici: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, ha preferito fare esterne con loro e la giovane siciliana si è sentita sempre più messa da parte. Sono state discussioni e scontri, alcune già mandate in onda altre invece ancora da mostrare ed adesso sembrerebbe che abbia preso la drastica decisione di abbandonare il programma. Francesca Polizzi lascia il Trono di Gianmarco Steri ad Uomini e Donne? Moltissimi indizi sembrano confermarlo. Innanzitutto la giovane ha tolto sui social tutti i tag e le menzioni relativi al programma. Poi si è lasciata andare a quella che sembra a tutti gli effetti delle frecciate al tronista: “I’ m mastering the art of being silent, even when there’ s a lot to be said. (Sto imparando l’arte di stare in silenzio, anche quando c’è molto da dire.)” e “And you can’t make someone love you, by loving them harder”, ovvero “Non puoi far sì che qualcuno ti ami, amandolo di più”.



Chi è Valentina Vitale, dama di Uomini e Donne/ Baci con Alessio Pili Stella e messaggi con Pierpaolo

Che fine ha fatto l’esterna di Gianmarco Steri e Francesca Polizzi ad Uomini e Donne? Mai mostrata in studio

C’è anche un altro mistero che aleggia nel rapporto tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi a Uomini e Donne. Nelle scorse registrazioni sarebbe dovuta andare in onda un’esterna tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, esterna che non è mai stata mostrata in studio, perché? Che fine ha fatto l’esterna e soprattutto perché non è stata mostrata? Stando alle ultime anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, forse quella esterna non verrà mai mostrata perché Francesca Polizzi oggi non sarà alla registrazione di Uomini e Donne.



Nel frattempo Gianmarco Steri è travolto dalla segnalazioni, non è chiaro se Nadia Di Diodato, che si è autoeliminata nella scorsa registrazione, ritornerà in studio o abbandonare il programma. E poi ancora si susseguono anche le voci circa un possibile accordo tra Gianmarco e la corteggiatrice Cristina Ferrara, quest’ultima sarebbe la sua scelta designata e per questo motivo il tronista chiuderebbe più di un occhio su alcune sue presunte frequentazioni. Insomma il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è sempre più nel caos e cresce l’attesa sulla registrazione di oggi.