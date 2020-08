Anticipazioni registrazione Uomini e Donne/ Gemma VS Sirius, confronto Giovanna-Sammy

La grande macchina di Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5. Giovedì 27 agosto 2020, infatti, si sono tenute le registrazioni della prima puntata del dating show di Maria De Filippi che quest’anno unirà insieme Trono Classico e Trono Over. Tantissimi le anticipazioni su quanto successo in studio trapelate dal sito Il vicolo delle news che rivela uno studio completamente rinnovato in pieno rispetto delle regole anti contagio richieste dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A sorpresa però torna il pubblico in studio predisposto sia dietro ai tronisti e corteggiatori che dietro Maria De Filippi. Nelle prime file delle studio ritroveremo corteggiatrici e corteggiatori separati da delle lastre di plexiglass, mentre alle loro spalle è seduto il pubblico che viene sottoposto al test sierologico istantaneo e richiesto di indossare una mascherina. Naturalmente anche il pubblico sarà diviso dal plexiglass. Ma passiamo alle anticipazioni su quanto successo in studio: i due nuovi tronisti scelti dal pubblico sono Davide e Gianluca, ma alla fine anche Blanda è rimasto in quanto Roberta Di Padua ha espresso il desiderio di conoscerlo. Non solo nuovi tronisti, ma anche due tronista: si tratta di Jessica e Sofia. Per loro sono scesi 25 corteggiatori e 25 corteggiatrici, ma quest’anno c’è una grande novità: tutti potranno colloquiare con i tronisti e tronista tramite un cellulare offerto loro dalla redazione. I messaggi saranno però letti tutti da Gianni che durante il programma commenterà quelli più interessanti. messaggiare con il/la tronista che preferiscono. I messaggi sono letti da Gianni, il quale commenta quelli che ritiene più interessanti.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: il ritorno di Gemma

Grandi novità anche nel Trono Over di Uomini e Donne. Durante la prima puntata assisteremo al confronto – scontro tra Gemma Galgani e Nicola Sirius. I due, infatti, non si vedono dal mese di luglio e non è chiaro cosa sia successo tra i due. C’è chi ipotizza che dietro questo allontanamento della Galgani ci sia stato il suo ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi, ma in realtà in studio i due saranno protagonisti di una furente litigata. Cosa è successo? Lo scorso luglio Gemma ha deciso di farsi un lifting al viso e ha preferito non vedere più Nicola. Durante la puntata con una serie di video saranno mostrate le varie tappe di trasformazione a cui la dama ha deciso di sottoporsi presso una famosa clinica di chirurgia estetica a Roma. L’ingresso di Nicola Sirius in studio non è passato inosservato, visto che ha letteralmente aggredito la dama torinese accusandola di non aver mai creduto nella loro storia, ma Gemma contrattacca chiamando in causa la madre. Sul finale Nicola balla con Valentina, ma questa cosa non piace alla Galgani che rivolgendosi alla dama l’accusa di aver contattato più volte il cavaliere. Nella prima puntata di Uomini e Donne di Settembre assisteremo anche ad un altro litigio: si tratta di quello tra Pamela e Enzo. La dama accusa l’uomo di frequentare ragazze di 18 anni e in studio succede il putiferio, ma sul finale una sorpresa inaspettata: Pamela lascia lo studio, mentre Enzo decide di restare e rimettersi in gioco. Infine ospiti della puntata anche Giovanna Abate e Sammy Hassan che per la prima volta parleranno della loro storia naufragata a soli cinque mesi di distanza dalla scelta.



