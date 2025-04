Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 13 aprile 2025: Gianmarco Steri corre da Nadia Di Diodato

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 13 aprile 2025, e c’è molta attesa per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri. Il 29enne romano è arrivato ad un punto cruciale del suo percorso e, tra mille alti e bassi, sta conoscendo meglio tre corteggiatrici: Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Nelle ultime registrazioni è cresciuta la simpatia e il feeling e tra Gianmarco e Nadia è scattato il bacio. Tuttavia il tronista sembrava molto più interessato alla reazione delle altre due piuttosto che al rapporto con Nadia e per questo motivo lei ha abbandonato lo studio dopo essersi autoeliminata.

Armando Incarnato torna al trono over: perché era andato via da Uomini e Donne

Da allora la domanda più frequente che gli appassionati del dating show di Maria De Filippi si fanno è solo una: Nadia Di Diodato tornerà ad Uomini e Donne per corteggiare Gianmarco Steri oppure sarà un addio definitivo? A questa domanda ha provato a rispondere l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni fornendo delle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi. Sembrerebbe infatti che Gianmarco Steri andrà a riprendere la corteggiatrice e cercherà un confronto con lei. Gianmarco Steri e Nadia Di Donato avranno un confronto molto acceso e per questo motivo la corteggiatrice potrebbe non ritornare in studio.

Rosanna trono over: età, ex marito e figli, dove vive, lavoro e laurea, foto instagram

Gianmarco Steri resta senza corteggiatrice: Nadia Di Diodato non torna più a Uomini e Donne?

E non è tutto perché sempre stando a quanto riporta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni se è vero che da una parte Nadia Di Diodato potrebbe non tornare più a corteggiare Gianmarco ad Uomini e Donne dall’altra può anche essere che la giovane dopo l’accesso confronto decide di rientrare in studio. Quest’ultima ipotesi, però, sembra molto inverosimile perché nei giorni scorsi Nadia ha affidato ai social delle frecciatine verso il tronista che non lasciano spazio a dubbi. “Andare via non è una perdita, se porta a se stesso” ha scritto su Instagram lasciando intendere di non avere nessuna intenzione di ritornare sui suoi passi. E del resto il trono di Gianmarco ha ampiamente deluso le aspettative ed in molti sostengo che a lui non interessi nessuna delle tre corteggiatrici: Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi: sarà davvero così?

Uomini e donne, Martina De Ioannon stuzzicata da un fan: "Gianmarco meglio di Ciro"/ Lei sbotta e...

Nadia assente nella registrazione, la reazione choc di Gianmarco

Secondo le ultime anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, che come al solito fa sapere cos’è successo durante la registrazione di Uomini e Donne, si scopre che Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri è stata la grande assente della puntata. Ebbene sì, ha deciso di non presentarsi dopo la reazione del tronista la scorsa volta. Cos’era successo? Dopo averla baciata, il ragazzo si era infuriato per le reazioni di Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, senza spendere commenti sulla ragazza dopo la bellissima esterna.

Lorenzo Pugnaloni spiega che dopo aver scoperto che lei non c’era, Gianmarco Steri è corso fuori dallo studio, deciso nell’andare a prendere la corteggiatrice. Infatti, sebbene le avesse fatte, le esterne con Cristina e Francesca non sono andate in onda. Il tronista secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, non immaginava che Nadia non si sarebbe presentata e piuttosto sconvolto è andato a prepararsi per raggiungerla. Riusciranno a chiarirsi o è guerra persa? E come l’avranno presa le altre due corteggiatrici?